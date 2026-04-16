Wochenendvorschau - Männer zu Gast in Rottmar

Am kommenden Sonntag, 19.04.26, sind unsere Herren zu Gast in Rottmar (Anstoß: 15.00 Uhr). Unsere Mannschaft geht als Favorit in die Partie und wird einen Sieg anpeilen. Bei den Gastgebern gab es zuletzt wieder große Probleme, die letzte Partie in Jagdshof mußte wegen Spielermangels abgebrochen werden. Wir hoffen, dass die Hausherren einen guten Kader stellen können und wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!