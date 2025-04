Wochenendvorschau - Männer zu Gast in Neuenbau

Bereits am Samstag, 03.05.25, gastieren unsere E-Junioren im Weihbachgrund in Veilsdorf (Anstoß: 10:30 Uhr). Am Sonntag, 04.05.25, beginnen unsere F-Junioren mit dem Funinio-Turnier auf dem Mupperger Sportplatz (Beginn: 9:30 Uhr). Die D2 gastiert ab 10:30 Uhr in Unterlind gegen den SC 06 Oberlind II. Den Abschluß machen dann unsere Herren. Sie spielen ab 15:00 Uhr in Neuenbau gegen die SG Heinersdorf. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!