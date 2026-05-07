Wochenendvorschau - Männer zu Gast in Köppelsdorf

Am kommenden Samstag, 09.05.26, eröffnen unsere E-Junioren das Wochenende. Sie sind zu Gast in Bettelhecken (Anstoß: 10.30). Am Sonntag, 10.05.26, sind unsere D2-Junioren zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SC 06 Oberlind. Sie spielen um 10.30 Uhr auf dem Sportplatz in Unterlind. Den Abschluß machen unsere Herren. Sie gastiren um 15.00 Uhr in Köppelsdorf. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!