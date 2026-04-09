Wochenendvorschau - Männer zu Gast in Effelder

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Am kommenden Sonntag, 12.04.26, spielen unsere Herren bei der Kreisligareserve des SC 09 Effelder (Anstoß: 15.00 Uhr). Nach der Pleite in Heinersdorf wollen die Unterländer in Effelder eine Reaktion zeigen und die ersten Punkte im neuen Jahr einfahren. Im Hinspiel konnte unsere Mannschaft zur Mupperger Kerwa mit 5:1 gewinnen. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!