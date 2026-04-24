Wochenendvorschau - Männer zu Gast im Wolkenrasen

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Morgen am Samstag, 25.04.26, sind unsere E-Junioren zu Gast in Steinheid (Anpfiff: 10.30 Uhr). Am Nachmittag gastieren unsere Herren zum Topspiel bei der Kreisoberligareserve der SG 1951 Sonneberg (Anpfiff: 13.00 Uhr). Den Abschluß machen unsere D2-Junioren. Diese sind am Sonntag, 26.04.26, ebenfalls zu Gast im Wolkenrasen (Anstoß: 10.30 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!