Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wochenendvorschau - Männer und Junioren spielen in der Lohau
Am kommenden Samstag, 24.01.26, spielen unsere Herren ihr letztes Turnier dieser Hallensaison. Sie sind zu Gast beim Hallencup der SG 1951 Sonneberg. Beginn ist um 18.00 Uhr in der Lohauhalle in Sonneberg. Am Sonntag, 25.01.26, sind dann auch unsere E- und D-Junioren beim Schlossbergcup der SG 1951 zu Gast. Um 9.30 Uhr sind unsere D-Junioren am Start und ab 14.00 Uhr spielen unsere E-Junioren beide ebenfalls in der Lohauhalle. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!