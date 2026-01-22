Wochenendvorschau - Männer und Junioren spielen in der Lohau

Am kommenden Samstag, 24.01.26, spielen unsere Herren ihr letztes Turnier dieser Hallensaison. Sie sind zu Gast beim Hallencup der SG 1951 Sonneberg. Beginn ist um 18.00 Uhr in der Lohauhalle in Sonneberg. Am Sonntag, 25.01.26, sind dann auch unsere E- und D-Junioren beim Schlossbergcup der SG 1951 zu Gast. Um 9.30 Uhr sind unsere D-Junioren am Start und ab 14.00 Uhr spielen unsere E-Junioren beide ebenfalls in der Lohauhalle. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!