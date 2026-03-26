Wochenendvorschau - Männer und D2 starten in die Rückrunde

Am kommenden Sonntag, 29.03.26, startet unsere D2 ins Pflichtspieljahr 2026. Auf dem Sportplatz in Neuhaus-Schierschnitz empfangen sie Hildburghausen im Kreispokal (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Nachmittag gastieren unsere Herren in Heinersdorf zum Rückrundenstart bei der SG Heinersdorf/Neuenbau (Anstoß: 15.00 Uhr). Zur Info für alle Zuschauer, in der Nacht vom Samstag auf Sonntag werden auch die Uhren umgestellt. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!