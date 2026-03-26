Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wochenendvorschau - Männer und D2 starten in die Rückrunde
Am kommenden Sonntag, 29.03.26, startet unsere D2 ins Pflichtspieljahr 2026. Auf dem Sportplatz in Neuhaus-Schierschnitz empfangen sie Hildburghausen im Kreispokal (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Nachmittag gastieren unsere Herren in Heinersdorf zum Rückrundenstart bei der SG Heinersdorf/Neuenbau (Anstoß: 15.00 Uhr). Zur Info für alle Zuschauer, in der Nacht vom Samstag auf Sonntag werden auch die Uhren umgestellt. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!