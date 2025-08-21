 2025-08-20T04:22:19.839Z

Vereinsnachrichten

Wochenendvorschau - Männer spielen im Pokal in Schalkau

Verlinkte Inhalte

Mupperg
SG Mupperg
SG Mupperg

Viel los ist am kommenden Wochenende bei den Mupperger Teams. Bereits am Freitag, 22.08.25, gastiert unsere D2 im Wolkenrasen bei der SG 1951 Sonneberg (Anstoß: 17:30 Uhr). Schon am Sonntag, 24.08.25, bestreitet die D2 ihr nächstes Spiel. Um 10:30 Uhr empfangen sie den 1. FC Sonneberg auf der Biene in Neuhaus. Ebenfalls am Sonntag um 10:30 Uhr empfangen unsere E-Junioren die SG Lauscha/Neuhaus auf dem Mupperger Sportplatz. Zum Abschluß gastiert unsere Männermannschaft in der ersten Runde des Kreisklassenpokals bei der Kreisoberligareserve des FC Blau-Weiß Schalkau (Anstoß: 15:00 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!

Aufrufe: 021.8.2025, 07:22 Uhr
Toni HopfAutor