Wochenendvorschau - Männer empfangen Rottmar

Am kommenden Sonntag, 07.09.25, empfangen unsere Herren die SG SV Rottmar/Gefell zum Heimspiel in der 1. Kreisklasse (Anstoß: 15:00 Uhr). Die Gäste, die seit dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Teutonia Haßlach aus Bayern an den Start gehen, konnten sich seitdem im Vergleich zu den Vorjahren etwas steigern. So gelang zum Beispiel bei der SG Heinersdorf ein beachtlicher 5:3-Auswärtssieg. Trotzdem wird es das Ziel unserer Mannschaft sein, alle Punkte in Mupperg zu behalten. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!