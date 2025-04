Wochenendvorschau - Männer empfangen Köppelsdorf

Bereits am Samstag, 26.04.25, empfängt unsere D2 den FSV Mengersgereuth-Hämmern auf dem Sportplatz in Mupperg (Anstoß: 10:30 Uhr). Am Sonntag, 27.04.25, sind dann unsere F-Junioren zu Gast beim Turnier im Sonneberger Stadion (Beginn: 9:30 Uhr). Um 10:30 Uhr empfangen unsere E-Junioren Eintracht Heldburg auf dem Mupperger Sportplatz und um 15:00 Uhr ist der 1. FC Köppelsdorf zu Gast bei unseren Herren. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!