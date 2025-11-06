Wochenendvorschau - Männer empfangen Heinersdorf/Neuenbau

Am Samstag, 08.11.25, sind unsere E-Junioren ab 10.30 Uhr zu Gast bei der SG Jagdshof in Jagdshof. Am Sonntag empfangen unsere Männer die SG Heinersdorf/Neuenbau im Mupperg (Anstoß: 14.00 Uhr). Nach dem Sieg zuletzt gegen Jagdshof wollen unsere Spieler gegen die SG aus dem Tettautal gerne nachlegen um den Anschluß an die vorderen Tabellenplätze zu halten. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!