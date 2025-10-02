Wochenendvorschau - Männer empfangen den Tabellenführer

Am kommenden Samstag, 04.10.25, empfangen unsere Männer die Landesklassenreserve des SV 08 Steinach (Anstoß: 15.00 Uhr). Die Gäste führen die Tabelle der 1. Kreisklasse aktuell an und weisen dabei eine Bilanz von 5 Siegen, 1 Remis sowie einer überraschenden Niederlagen gegen Effelder II auf. Somit wird man die Favoritenrolle wohl den 08ern zuschreiben, doch die Niederlage gegen Effelder II zeigt, dass auch der Tabellenführer an schlechten Tagen angreifbar ist. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!