 2026-05-15T07:40:27.399Z

Vereinsnachrichten

Wochenendvorschau - Junioren und Männer im Einsatz

von Toni Hopf · Heute, 08:43 Uhr · 0 Leser

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Mupperg
SG Mupperg

Bereits morgen, 16.05.26, sind unsere E-Junioren zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SC 06 Oberlind in Unterlind (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag empfängt unsere D2 die SG 1951 Sonneberg in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Nachmittag empfangen dann unsere Herren die SG TSV 1894 Unterlind in Mupperg (Anstoß: 15.00 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!