 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten

Wochenendvorschau - Junioren mit Jahresabschluß

Verlinkte Inhalte

SG Mupperg
SG Mupperg

Am kommenden Samstag, 15.11.25, empfangen unsere E-Junioren den SV 08 Steinach auf dem Mupperger Sportplatz (Anstoß: 10.30 Uhr). Die Gäste sind erster Verfolger unserer Mannschaft. Somit erwartet die Zuschauer zum Jahresabschluß ein echtes Topspiel! Am Sonntag empfangen unsere D2-Junioren die zweite Mannschaft des SC 06 Oberlind in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!

Aufrufe: 013.11.2025, 08:24 Uhr
Toni HopfAutor