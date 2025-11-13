Wochenendvorschau - Junioren mit Jahresabschluß

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Samstag, 15.11.25, empfangen unsere E-Junioren den SV 08 Steinach auf dem Mupperger Sportplatz (Anstoß: 10.30 Uhr). Die Gäste sind erster Verfolger unserer Mannschaft. Somit erwartet die Zuschauer zum Jahresabschluß ein echtes Topspiel! Am Sonntag empfangen unsere D2-Junioren die zweite Mannschaft des SC 06 Oberlind in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!