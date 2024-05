Wochenendvorschau - F-Junioren bereits heute Abend!

Heute Abend um 17.00 Uhr empfangen unsere F-Junioren die SG FSV Rauenstein II auf dem Sportplatz in Mupperg. Am Sonntag, 05.05.24, gastieren die D-Junioren auf dem Kunstrasenplatz in Eisfeld (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Nachmittag empfangen unsere Herren die SG Heinersdorf (Anstoß: 15.00 Uhr). Wir wünschen all unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!