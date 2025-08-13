 2025-08-11T11:59:41.423Z

Wochenendvorschau - es geht wieder los!

Am kommenden Wochenende starten unsere Mannschaften in die Saison 2025/26. Bereits am Samstag, 16.08.25, sind unsere E-Junioren zu Gast im Sonneberger Stadion (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag, 17.08.25, gastieren unsere Männer beim VfR Jagdshof (Anstoß: 15.00 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!

