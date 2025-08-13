Wochenendvorschau - es geht wieder los!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Wochenende starten unsere Mannschaften in die Saison 2025/26. Bereits am Samstag, 16.08.25, sind unsere E-Junioren zu Gast im Sonneberger Stadion (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag, 17.08.25, gastieren unsere Männer beim VfR Jagdshof (Anstoß: 15.00 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!