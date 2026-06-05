Wochenendvorschau - erster Matchball für unsere E-Junioren!

Morgen, 06.06.26, empfangen unsere E-Junioren den TSV Wacker Steinheid im letzten Heimspiel der Saison (Anstoß: 10.30 Uhr). Aktuell würde unserer Mannschaft ein Punkt zum Kreismeistertitel fehlen. Unsere E-Junioren hoffen auf große Unterstützung in diesem Spiel. Am Sonntag empfängt unsere D2 die zweite Mannschaft des SC 06 Oberlind in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Ebenfalls am Sonntag bestreiten unsere Herren ihr letztes Saisonspiel beim Meister der 1. Kreisklasse in Judenbach (Anstoß: 15.00 Uhr). ir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!