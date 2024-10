Wochenendvorschau - E-Junioren spielen zweimal

Bereits am heutigen Donnerstag gastieren unsere E-Junioren beim SV 08 Steinach (Anstoß: 17.30 Uhr). Zeit zum verschnaufen haben die Schützlinge von Alexander Büttner dann nur wenig, denn bereits am Samstag sind sie erneut im Einsatz. Dann gastieren sie beim SV 03 Eisfeld (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag, 27.10.24, empfangen unsere Herren die SG Mengersgereuth/Rauenstein in Mupperg (Anstoß: 14.00 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!