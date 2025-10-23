Wochenendvorschau - E-Junioren greifen wieder an

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Samstag, 25.10.25, empfangen unsere E-Junioren den TSV Germania Sonneberg-West zum ersten Spiel nach der Qualifizierungsphase in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag um 14.00 Uhr sind unsere Männer dann zu Gast bei der SG Heinersdorf/Neuenbau. Gespielt wird in Neuenbau und die Mupperger werden alles daran setzen, die Klatsche der Vorwoche vergessen zu lassen. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!