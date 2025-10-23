Wochenendvorschau - E-Junioren greifen wieder an

Am kommenden Samstag, 25.10.25, empfangen unsere E-Junioren den TSV Germania Sonneberg-West zum ersten Spiel nach der Qualifizierungsphase in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag um 14.00 Uhr sind unsere Männer dann zu Gast bei der SG Heinersdorf/Neuenbau. Gespielt wird in Neuenbau und die Mupperger werden alles daran setzen, die Klatsche der Vorwoche vergessen zu lassen. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!