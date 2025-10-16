Wochenendvorschau - der Tabellenführer ist zu Gast

Am kommenden Sonntag, 19.10.25, empfangen unsere Herren den SV Germania Judenbach auf dem heimischen Sportplatz (Anstoß: 15.00 Uhr). Nach dem Sieg zur Kerwa konnte der Abstand zum Spitzentrio verkürzt werden, doch die kommende Aufgabe wird keine leichte. Die Judenbacher reisen selbstbewußt nach Mupperg, sind sie doch das einzige Team der Liga, welches nach 7 Spieltagen noch ohne Niederlage ist. Für unsere Mannschaft gilt es alles in die Waagschale zu werfen, um den Tabellenführer zu ärgern. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!