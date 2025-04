Wochenendvorschau - der Nachwuchs startet im Ligabetrieb

Am kommenden Wochenende sind nur unsere Junioren im Spielbetrieb, da im Herrenbereich ein Pokalspieltag ansteht. Aus diesem haben sich die Heinze-Schützlinge leider bereits verabschiedet. Den Anfang machen unsere E-Junioren. Sie empfangen am Samstag, 05.04.25, Sachsenbrunn II, zum Heimspiel in Mupperg (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag, 06.04.25, ist die D2 zu Gast in Schleusingen (Anstoß: 10.30 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!