Vereinsnachrichten

Wochenendvorschau - D-Junioren zuhause, Männer auswärts

Mupperg

Am kommenden Sonntag, 28.09.25, empfangen unsere D-Junioren um 10.30 Uhr den Erlauer SV Grün-Weiß in Heubisch. Um 15.00 Uhr sind unsere Männer zu Gast bei der SG TSV 1894 Unterlind. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!

Toni HopfAutor