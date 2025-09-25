Wochenendvorschau - D-Junioren zuhause, Männer auswärts

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Sonntag, 28.09.25, empfangen unsere D-Junioren um 10.30 Uhr den Erlauer SV Grün-Weiß in Heubisch. Um 15.00 Uhr sind unsere Männer zu Gast bei der SG TSV 1894 Unterlind. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!