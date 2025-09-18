 2025-09-18T06:43:20.841Z

Wochenendvorschau - D-Junioren spielen bereits am Freitag

Schon morgen Abend, Freitag, 19.09.25, sind unsere D-Junioren ab 17.00 Uhr zu Gast in Schleusingen. Am Sonntag um 15.00 Uhr empfangen unsere Männer den 1. FC Köppelsdorf in Mupperg. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!

