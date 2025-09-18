Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wochenendvorschau - D-Junioren spielen bereits am Freitag
Schon morgen Abend, Freitag, 19.09.25, sind unsere D-Junioren ab 17.00 Uhr zu Gast in Schleusingen. Am Sonntag um 15.00 Uhr empfangen unsere Männer den 1. FC Köppelsdorf in Mupperg. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!