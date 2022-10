Wochenendvorschau - Am Sonntag zu Gast in Köppelsdorf

Am kommenden Sonntag, 16.10.22, gastieren die Heinze-Schützlinge beim 1. FC Köppelsdorf (Anstoß: 15:00 Uhr). Beide Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits im Pokal gegenüber. Hier siegte unsere Mannschaft mit 3:1. Auch in der Liga ist unsere Mannschaft aktuell das Maß aller Dinge und reist als Favorit nach Köppelsdorf. Die Heinze-Schützlinge werden auch beim 1. FCK einen Dreier anpeilen. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!