Wochenendvorschau - am Sonntag wieder drei Teams im Einsatz

Am kommenden Sonntag, 23.03.25, testet unsere D2 auf dem Rasenplatz in Eisfeld (Anstoß: 10.30 Uhr). Ebenfalls um 10.30 Uhr empfangen unsere E-Junioren den TSV Wacker Steinheid zuhause in Mupperg und um 13.00 Uhr sind unsere Herren zu Gast bei der Kreisoberligareserve des SC 09 Effelder. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!