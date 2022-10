Wochenendvorschau - Am Sonntag kommt die Iso!

Am kommenden Sonntag, 23.10.22, gastiert die Kreisoberligareserve des SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz in Mupperg (Anstoß: 15:00 Uhr). Nicht nur aufgrund der Nähe beider Spielorte, sondern auch weil viele Spieler bereits in beiden Vereinen aktiv waren birgt diese Begegnung eine Menge Brisanz. Dazu kommt, dass beide Teams aktuell eine ganz ordentliche Saison spielen und die Zuschauer sich somit auf ein tolles Spiel freuen können. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!