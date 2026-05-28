Wochenendvorschau - Alle Wege führen nach Steinach?

Bereits am Samstag, 30.05.26, sind unsere Männer zu Gast bei der Landesklassenreserve des SV 08 Steinach (Anpfiff: 16.00 Uhr). Beim neuen Kreisklassenpokalsieger geht es für unsere Mannschaft im direkten Duell um den 3. Platz in der Tabelle. Am Sonntag, ist unsere D2-Jugend ebenfalls zu Gast in Steinach (Anpfiff: 10.30 Uhr). Unsere E-Junioren empfangen die SG Jagdshof zeitgleich in Mupperg (Anpfiff: 10.30 Uhr). Direkt am Dienstag, 02.06.26, spielen unsere E-Junioren erneut. Auch sie sind dann zu Gast in Steinach (Anpfiff: 17.30 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!