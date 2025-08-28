Wochenendvorschau - alle Spiele am Sonntag

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Sonntag, 31.08.25, empfangen unsere E-Junioren die SG Rauenstein zur 1. Hauptrunde im diesjährigen Kreispokal in Mupperg (Anstoß: 10:30 Uhr). Ebenfalls um 10:30 Uhr gastieren unsere D-Junioren bei der SG Eisfeld. Um 15:00 Uhr sind unsere Männer dann zu Gast bei der Kreisligareserve des SC 09 Effelder. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!