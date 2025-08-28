Wochenendvorschau - alle Spiele am Sonntag

Am kommenden Sonntag, 31.08.25, empfangen unsere E-Junioren die SG Rauenstein zur 1. Hauptrunde im diesjährigen Kreispokal in Mupperg (Anstoß: 10:30 Uhr). Ebenfalls um 10:30 Uhr gastieren unsere D-Junioren bei der SG Eisfeld. Um 15:00 Uhr sind unsere Männer dann zu Gast bei der Kreisligareserve des SC 09 Effelder. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!