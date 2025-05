Wochenendrückblick - F-Junioren in Neuhaus

Bis auf unsere F-Junioren waren alle Juniorenmannschaften am Wochenende spielfrei. Unsere jüngsten zeigten beim Turnier in Neuhaus am Rennweg nach anfänglichen Startschwierigkeiten tolle Leistungen und konnten sich so zum Turnierende wieder nach vorne kämpfen.