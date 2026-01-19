Wochenendrückblick - E-Junioren und Männer in der Halle

Am gestrigen Sonntag kamen unsere E-Junioren bei der Vorrunde zur Hallenkreismeisterschaft auf den 5. Rang. Unsere Männer spielten im Anschluss bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft der Kreisklassen mit. Im 9-Meter-Schießen im Spiel um Platz 5 unterlagen sie der Kreisoberligareserve der SG Lauscha. In der Vorrunde unterlagen sie außerdem Judenbach und Reurieth. Themar war nicht zur Endrunde erschienen.