Wochenendrückblick - E-Junioren und Männer in der Halle
Am gestrigen Sonntag kamen unsere E-Junioren bei der Vorrunde zur Hallenkreismeisterschaft auf den 5. Rang. Unsere Männer spielten im Anschluss bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft der Kreisklassen mit. Im 9-Meter-Schießen im Spiel um Platz 5 unterlagen sie der Kreisoberligareserve der SG Lauscha. In der Vorrunde unterlagen sie außerdem Judenbach und Reurieth. Themar war nicht zur Endrunde erschienen.