Wochenendrückblick - die Ergebnisse vom Wochenende

Drei Mannschaften unseres Vereins waren am vergangenem Wochenende zu Gast bei den Hallenturnieren der SG 1951 Sonneberg. Am Samstagabend spielten unsere Männer, die sich am Ende jedoch in einem ausgeglichenen Feld geschlagen geben mußten.

Unsere D-Junioren erreichten am Sonntag den vierten Platz und unsere E-Junioren kamen in einem starkbesetzten Teilnehmerfeld auf den 6. Platz. Wir bedanken uns bei den Gastgebern für die Einladung zu den Turnieren.