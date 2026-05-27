Wochenende der Extreme: Erst Tränen, dann Aufstiegsfeier

Hinter dem SV Ohlstadt liegt eines der emotionalsten Wochenenden der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga war noch inmitten seiner Nachwehen, als sich die Stimmung am Boschet nur 25 Stunden später komplett drehte. Die Reserve des Clubs, gemeinhin als „Ohlstadts große Liebe“ betitelt, feiert den Titelgewinn in der B-Klasse 6, kehrt somit nach nur einer Spielzeit zurück in die höchste Buchstabenliga. Die Feierlichkeiten verdeutlichten einmal mehr die intakten Vereinsstrukturen. Während sich die erfolgreichen Protagonisten zunächst vornehmlich äußerlich mit Bier besudelten, stand ein Teil der traurigen Helden vom Vortag an Grill und Zapfhahn.
Vorige Woche, beim letzten Punkt- und ersten Relegationsspiel, lag die Zuständigkeit für perfekt durchgebratene Halsgrate und Würstl bei Tobias Weber. Am Pfingstsonntag mussten andere die Glut steuern. Da stand der 34-Jährige wieder an der Seitenlinie. Weber ist der Konstrukteur des sofortigen Wiederaufstiegs. Er ist Trainer, dritter Abteilungsleiter der Fußballer und – wenn es pressiert – auch Grillmeister. Eine Stunde nach Spielende war Webers Stimme bereits leicht angekratzt. Er saß inmitten seiner Kicker und genoss dieses Erlebnis. „Natürlich ist der Abstieg der Ersten bitter, aber umso wichtiger ist unser Aufstieg mit der Zweiten. So kommen sich die beiden Herrenmannschaften wieder näher.“ Tatsächlich war die Unterstützung zuletzt einseitig. Ergänzungsspieler des Bezirksligateams halfen bisweilen auf zweitniedrigstem Level aus, umgekehrt war das nicht der Fall.
Die Zweite des SVO ist keine klassische Fahrstuhlmannschaft, musste aber in den beiden zurückliegenden Dekaden schon mehrmals diesen Weg gehen. Doch egal, wer gerade in der Verantwortung stand, es ging immer recht zügig wieder eine Etage nach oben. Nun reiht sich Weber in die Gilde der Aufstiegstrainer um Benjamin Glück, Markus Eberhardt und Stefan Frombeck ein. Dabei war der Aufstieg zunächst gar nicht das Hauptziel. „Wir haben uns als Mannschaft erst wiederfinden müssen.“ Doch fand ein junges Team rasch Gefallen am häufigen Gewinnen. Nur zwei Niederlagen sorgten für Rang eins. Dennoch blieb es bis zum Schluss eng. Nach der überraschenden Niederlage in Oberammergau Anfang des Monats rückten drei unmittelbare Widersacher an den SVO heran. Der Gegner vom vergangenen Sonntag, die SG Antdorf/Iffeldorf II, hätte mit einem Sieg selbst noch vom Aufstieg träumen dürfen. Ohlstadt hätte als spielfreier Club am Finaltag zuschauen müssen. Doch so weit ließen es Webers Schützlinge nicht kommen. Ein Doppelschlag von Urgestein Dominikus Zach und Andreas Wörner brachte das Team schnell auf die Spur Richtung Titel.
Durchaus bemerkenswert: Ohlstadt begann die Saison ohne gelernten Innenverteidiger, schnitzte sich aber mit Hannes Frombeck einen, der Spaß an dieser neuen Aufgabe fand. Mit dem herausragenden Ergebnis von 0,77 Gegentoren im Schnitt. „Mit die geilste Truppe, die ich je trainiert habe“, lobt Weber. Sein Blick schweift bereits in die Zukunft. „Der Weg ist noch nicht vorbei.“ Er zielt auf eine Horde Jugendlicher ab, die es in den kommenden Jahren im Seniorenbereich zu integrieren gilt. „Da sind richtig gute Männer dabei, mit denen möchten wir angreifen.“ Das 60-jährige Bestehen des Clubs im Juli muss der SVO noch mit einem Auf- und Abstieg verkraften. Aber wer weiß: Vielleicht schaffen es demnächst beide Herrenteams, an einem Wochenende eine Liga hinaufzuklettern. Spielleiter Erhard Mach würde trotz der permanenten Gefahr von Bierduschen bestimmt gerne erneut nach Ohlstadt kommen.