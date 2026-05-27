Wochenende der Extreme: Erst Tränen, dann Aufstiegsfeier SV Ohlstadt von Oliver Rabuser · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

Bejubeln den Aufstieg: die Fußballer der Ohlstädter Reserve. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Die zweite Mannschaft des SV Ohlstadt gewinnt den Titel in der B-Klasse 6. An der Aufstiegsfeier stehen die abgestiegenen Spieler der Ersten am Grill.

Hinter dem SV Ohlstadt liegt eines der emotionalsten Wochenenden der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga war noch inmitten seiner Nachwehen, als sich die Stimmung am Boschet nur 25 Stunden später komplett drehte. Die Reserve des Clubs, gemeinhin als „Ohlstadts große Liebe“ betitelt, feiert den Titelgewinn in der B-Klasse 6, kehrt somit nach nur einer Spielzeit zurück in die höchste Buchstabenliga. Die Feierlichkeiten verdeutlichten einmal mehr die intakten Vereinsstrukturen. Während sich die erfolgreichen Protagonisten zunächst vornehmlich äußerlich mit Bier besudelten, stand ein Teil der traurigen Helden vom Vortag an Grill und Zapfhahn. Herreteams wieder näher Vorige Woche, beim letzten Punkt- und ersten Relegationsspiel, lag die Zuständigkeit für perfekt durchgebratene Halsgrate und Würstl bei Tobias Weber. Am Pfingstsonntag mussten andere die Glut steuern. Da stand der 34-Jährige wieder an der Seitenlinie. Weber ist der Konstrukteur des sofortigen Wiederaufstiegs. Er ist Trainer, dritter Abteilungsleiter der Fußballer und – wenn es pressiert – auch Grillmeister. Eine Stunde nach Spielende war Webers Stimme bereits leicht angekratzt. Er saß inmitten seiner Kicker und genoss dieses Erlebnis. „Natürlich ist der Abstieg der Ersten bitter, aber umso wichtiger ist unser Aufstieg mit der Zweiten. So kommen sich die beiden Herrenmannschaften wieder näher.“ Tatsächlich war die Unterstützung zuletzt einseitig. Ergänzungsspieler des Bezirksligateams halfen bisweilen auf zweitniedrigstem Level aus, umgekehrt war das nicht der Fall.

Eine Bierdusche muss sein: Hannes Perfahl übergießt seinen Torwart Nicolas Kimpel. – Foto: Tamara Rabuser (or)