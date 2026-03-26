Wochen der Wahrheit stehen bevor

Der neu gegründete Verein Victoria St. Wendel darf durchaus mit dem bisher Erreichten zufrieden sein. An dieser Stelle schon einmal ein Kompliment an alle Verantwortlichen, die mitgeholfen haben, dass der Verein sportlich und auch gesellschaftlich durchweg positive Akzente setzen konnte.
In der hiesigen Fußballzeit, wo Fußballvereine eher abmelden oder Spielgemeinschaften gegründet werden, hat sich Victoria St. Wendel entschlossen, einen neuen Verein zu gründen.
Mit einer Ersten und Zweiten Mannschaft ging die Victoria in der Saison 2025/26 an den Start und setzte sich klare Ziele. Während die Zweite Mannschaft, mit Ihrem Trainer Frank Lenhardt, auf dem vierten Tabellenplatz rangiert, hat sich das Trainerduo Luca Schmidt/Jochen Meiser in der Kreisliga A Nordsaar höhere Ziele gesetzt. Mit den bisher wenigsten Gegentoren (97:9) hat die Victoria einem Punkt Rückstand auf Platz Zwei.
Jochen Meiser zur aktuellen Lage: "Auch wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde, aufgrund mehreren Verletzungen nicht ganz rund lief, liegen wir noch im Soll. Unser Ziel heißt ganz klar Aufstieg und deshalb mussten wir aufgrund der jüngsten Verletzungsmisere reagieren. Mit Djibril Diallo, Patrick Ackermann und Arthur Mielczarek konnten wir noch drei gestandene Fußballer verpflichten, die bereits jede Menge Erfahrung in höherklassigen Ligen gesammelt haben und uns mit Sicherheit weiter helfen werden.
Der ärgste Widersacher im Kampf um den Aufstieg ist die SG Steinberg-Walhausen, die momentan mit einem Punkt die Nase vorne hat. Doch wenn man Jochen Meiser glaubt, soll sich dies bis spätestens am übernächsten Spieltag ändern. Dann nämlich trifft die Victoria im heimischen Stadion auf die Elf von Stefan Schätzel und Vincent Buttgereit.
Jochen Meiser, der Co-Trainer der Victoria: "Die SG Steinberg-Walhausen ist ein hartnäckiger Widersacher im Kampf um den Titel. Die SG besitzt eine eingeschworene Truppe, die schon länger zusammenspielt und deshalb zu einer echten Einheit zusammen gewachsen ist. Da wir im Hinspiel mit 2:3 die einzige Saisonniederlage kassiert haben, wissen wir, welch harter Brocken auf uns wartet. Diesmal jedoch spielen wir auf unserem heimischen Kunstrasenplatz und nicht nur deshalb sehe ich uns in der Favoritenrolle.
Doch bevor es zum absoluten Top-Spiel der Liga kommt, wartet auf die von von Luca Schmidt und Jochen Meiser trainierte Mannschaft ein ganz schweres Auswärtsspiel in Sotzweiler. Der TSV hat zwar im Moment den Anschluss zur Spitze verloren, doch für eine Überraschung ist die Elf von Dirk Wagner immer gut.
Jochen Meiser: "Jetzt sind wir als Trainerduo gefordert. Die kommenden Wochen werden zu den Wochen der Wahrheit. Keinen Gegner unterschätzen und nach Möglichkeit eine Siegesserie bis zum Schluss starten, dann sind wir am Ziel angekommen", so Jochen Meiser.
Die Weichen für die Bezirksliga sind also gestellt. Das Trainerduo hat seinen Vertrag bereits über die Saison hinaus verlängert und namhafte Neuverpflichtungen sind ebenfalls unter Dach und Fach. Dabei handelt es sich Marcel Noll, Niklas Alles, Tom Rohe, Janik Kraushaar, Darius Maas, Rouven Gutmann und natürlich der Königstransfer Björn Recktenwald, der von der SG Marpingen-Urexweiler zur Victoria wechselt.