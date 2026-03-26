Wochen der Wahrheit stehen bevor Victoria St. Wendel mit "Dicken Brocken" vor der Brust von Hans-Joachim Pink · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sport News Südwest

Der neu gegründete Verein Victoria St. Wendel darf durchaus mit dem bisher Erreichten zufrieden sein. An dieser Stelle schon einmal ein Kompliment an alle Verantwortlichen, die mitgeholfen haben, dass der Verein sportlich und auch gesellschaftlich durchweg positive Akzente setzen konnte.

In der hiesigen Fußballzeit, wo Fußballvereine eher abmelden oder Spielgemeinschaften gegründet werden, hat sich Victoria St. Wendel entschlossen, einen neuen Verein zu gründen. Mit einer Ersten und Zweiten Mannschaft ging die Victoria in der Saison 2025/26 an den Start und setzte sich klare Ziele. Während die Zweite Mannschaft, mit Ihrem Trainer Frank Lenhardt, auf dem vierten Tabellenplatz rangiert, hat sich das Trainerduo Luca Schmidt/Jochen Meiser in der Kreisliga A Nordsaar höhere Ziele gesetzt. Mit den bisher wenigsten Gegentoren (97:9) hat die Victoria einem Punkt Rückstand auf Platz Zwei.

Jochen Meiser zur aktuellen Lage: "Auch wenn die Vorbereitung auf die Rückrunde, aufgrund mehreren Verletzungen nicht ganz rund lief, liegen wir noch im Soll. Unser Ziel heißt ganz klar Aufstieg und deshalb mussten wir aufgrund der jüngsten Verletzungsmisere reagieren. Mit Djibril Diallo, Patrick Ackermann und Arthur Mielczarek konnten wir noch drei gestandene Fußballer verpflichten, die bereits jede Menge Erfahrung in höherklassigen Ligen gesammelt haben und uns mit Sicherheit weiter helfen werden. Der ärgste Widersacher im Kampf um den Aufstieg ist die SG Steinberg-Walhausen, die momentan mit einem Punkt die Nase vorne hat. Doch wenn man Jochen Meiser glaubt, soll sich dies bis spätestens am übernächsten Spieltag ändern. Dann nämlich trifft die Victoria im heimischen Stadion auf die Elf von Stefan Schätzel und Vincent Buttgereit.