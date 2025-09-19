Wochen der Wahrheit: Punktet Wolfratshausen in Geiselbullach?

Nach neun Spieltagen in der Bezirksliga Süd vegetiert der BCF Wolfratshausen im Leerlauf. Abgeschlagen im Klassement, aber auch sportlich ein beträchtliches Stück von der Konkurrenz entfernt. Obgleich die Hinrunde noch bis in den November hinein dauert, stehen die Farcheter jetzt schon kurz vor der letzten Ausfahrt. Auf dem Schild stehen fünf Ortschaften: Geiselbullach, Polling, Untermenzing, Raisting und Ohlstadt. Die letzten Bastionen in Sichtweite, sofern man die Distanz auf die Tabelle beschränkt. Havariert das BCF-Floß beim Anlauf auf die genannten Siedlungen abermals im seichten Wasser, darf man den Klassenerhalt wohl abhaken.

Zum Auftakt dieser bedeutsamen fünf Wochen gastieren die Wolfratshauser am Samstag (13 Uhr) beim TSV Geiselbullach. Die Elf von Spielertrainer und Torwart Stefan Held hat bewegte Wochen hinter sich. Dem direkten Aufstieg aus der Kreisliga folgte der Pokalkracher gegen den TSV 1860 München (0:8), in der Bezirksliga gab es zwei Siege und zuletzt ein 2:0 beim SV Polling. Auf der Schattenseite findet sich unter anderem eine 0:5-Abreibung im Olchinger Stadtderby, aber auch der Umstand, dass der Neuling vor eigenem Publikum noch sieglos ist.

Liegt darin die große Chance der Flößerstädter? Florian Ächter sieht in der Bilanz des TSV weder Vor- noch Nachteil. Es kommt ja auch immer an, gegen wen man wie gespielt hat. Vielmehr versucht der BCF-Trainer seine Schützlinge optimal auf die Wochen der Wahrheit vorzubereiten: „Wir machen unser Zeug im Training, versuchen uns auf die Gegner einzustellen.“ Freilich gehe es nunmehr gegen Konkurrenten mit Aussicht auf Augenhöhe und Punkte: „Aber das Eine ist das, was gesprochen wird, das andere die Tatsachen.“ Ein wenig mehr ins Risiko wird Ächter gehen müssen, ohne allerdings alles an Sicherungsmechanismen aufzugeben: „In unserer Situation brauchen wir eine gewisse Stabilität, wir wollen aber auch etwas aktiver werden.“ Gar nicht so einfach, wenn Angreifer wie Argjent Veliqi und Beni Kuqi nicht dabei sein. Vermutlich geht es deshalb für Patriot Lajqi und Juri Falch eine Abteilung nach vorne.