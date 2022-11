Wochen der Wahrheit für U15 von 04/19 Nach dem späten Ausgleich des FC Hennef waren die Ratinger C-Junioren enttäuscht, doch sie können weiterhin die Meisterrunde der Fußball-Regionalliga erreichen. Dafür braucht es Siege gegen die Kellerkinder in den nächsten Partien.

Erneut stellten die Ratinger unter Beweis, dass sie trotz widriger Umstände an ihre Leistungsgrenzen gehen können. Zwar fehlten Tobias Pollmann, Denis Kopka, Elvedin Dzeladin und Noel Nowak aufgrund einer hartnäckigen Grippe in der Trainingswoche, doch am Spieltag zeigten sie eine ordentliche Vorstellung. Schmidt lobt die Mannschaft: „Wie das gesamte Team haben auch die vier Jungs sehr viel Moral bewiesen. Die Vorbereitung auf das Duell war überhaupt nicht gelungen.“ Außerdem drehten die Gastgeber einen 1:2-Rückstand noch in eine zwischenzeitliche 3:2-Führung, ehe sie in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich kassierten.

Mit vielen Balleroberungen konnte 04/19 immer wieder den ambitionierten Regionalligisten aus Hennef von seinem Spielplan abbringen. Vor allem der schnelle Linksaußen Pollmann nutze die Schwäche der Gäste immer wieder aus. „Mir gefiel besonders gut, dass meine Mannschaft variabel agiert hat“, sagt der Trainer. „Auf der einen Seite spielten wir immer wieder mit ansehnlichen Kombinationen von hinten heraus. Auf der anderen Seite warteten wir gut ab, bis uns der Gegner anlief. Dann spielten wir auch mal einen langen Ball, um so schnell wie möglich hinter die Kette des Gegners zu kommen.“

Hingegen ermöglichten die Ratinger den Gästen zahlreiche Standardsituationen. Zwar konnte 04/19 mehrmals die Eck- und Freistöße verteidigen, doch es gelang nicht in allen Situationen. Durch zwei Freistöße und eine Ecke kassierten die Ratinger alle drei Gegentreffer. „Die Hennefer waren körperlich so stark, dass wir nicht alle Standards verteidigen konnten. Wenn man den Gegnern auf diesem Regionalliga-Niveau so viele Chancen gibt, wird das irgendwann zwangsläufig bestraft“, stellt Schmidt fest.

Um doch noch den direkten Klassenerhalt zu erreichen, muss 04/19 in der Defensivarbeit unbedingt stabiler werden. Momentan steht der Siebte Ratingen (neun Punkte) nur knapp hinter dem Sechsten Hennef (zehn Zähler), der sich als letzte Mannschaft der Staffel 2 noch für die Meisterrunde qualifizieren würde. „Wir stehen vor den Wochen der Wahrheit. In dieser schwierigen Zeit müssen alle Spieler an ihre Leistungsgrenzen gehen“, fordert der Coach. Die Teams der Plätze sieben bis zwölf der Regionalliga-Staffeln 1 und 2 würden dagegen in die Abstiegsrunde einziehen, die ebenfalls im neuen Jahr beginnt.