 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

„Wochen der Wahrheit“ für Seelbach/Scheld

Teaser KOL WEST: +++ Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga will Seelbach/Scheld vor richtungsweisenden Wochen erfolgreich sein. Weiter im Fokus: Medenbach – Allendorf und Beilstein beim Primus +++

von Redaktion · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
Auf geht’s: Jannis Merkardt (l.) und Leo Gräf stehen mit der SG Seelbach/Scheld vor richtungsweisenden Spielen. Sonntag geht es nach Münchholzhausen. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
Auf geht’s: Jannis Merkardt (l.) und Leo Gräf stehen mit der SG Seelbach/Scheld vor richtungsweisenden Spielen. Sonntag geht es nach Münchholzhausen. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann

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Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West stehen für die heimischen Vereine wegweisende Begegnungen an. Im Fokus stehen der Aufstiegskampf des TSV Bicken, das Verfolgerduell des SSV Frohnhausen sowie der Abstiegskampf für die SG Seelbach/Scheld, den SSV Medenbach und den SSV Allendorf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.