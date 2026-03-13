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Ligavorschau
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„Wochen der Wahrheit“ für Seelbach/Scheld
Teaser KOL WEST: +++ Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga will Seelbach/Scheld vor richtungsweisenden Wochen erfolgreich sein. Weiter im Fokus: Medenbach – Allendorf und Beilstein beim Primus +++
Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West stehen für die heimischen Vereine wegweisende Begegnungen an. Im Fokus stehen der Aufstiegskampf des TSV Bicken, das Verfolgerduell des SSV Frohnhausen sowie der Abstiegskampf für die SG Seelbach/Scheld, den SSV Medenbach und den SSV Allendorf.