„Wochen der Wahrheit“: Deutz 05 im Top-Spiel ohne Torjäger

Mit einem Sieg gegen Germania Zündorf würde SW Köln einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. – Foto: Sandro Henßchen

Ausgerechnet jetzt muss Spitzenreiter Deutz 05 ohne die Torjäger Sevinc und Krayer auskommen. Die beste Rückrundenmannschaft, die SpVg Rheindörfer wittert die Chance, den Titelkampf mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Zähler zu verkürzen. Doch nicht nur am Gipfel wird mit offenem Visier gekämpft: Im Kölner Süden steht beim direkten Aufeinandertreffen von Schwarz-Weiß Köln und Germania Zündorf das Bezirksliga-Ticket auf dem Spiel. In diesem klassischen Sechs-Punkte-Spiel fordert die Heimelf nach vier Siegen aus fünf Spielen einen „Befreiungsschlag“, während die Gäste mit der Euphorie des jüngsten Sprungs auf das rettende Ufer anreisen.

"Krönchen richten" oder Befreiungsschlag? Hoffnungsthal empfängt den TFC Für den TFC Köln beginnen die Wochen der Wahrheit. Die Gäste warten seit vier Spielen auf einen Dreier und müssen dringend ihre magere Auswärtsbilanz aufbessern, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Das Hinspiel war mit einem 3:2 für den TVH bereits eine enge Kiste, und auch diesmal deutet vieles auf ein Duell hin.

Gawlik über den TFC: "Richtig gute Fußballer" Maciek Gawlik, der sportliche Leiter der Hoffnungsthaler, begegnet dem Tabellenvorletzten mit einer ordentlichen Portion Respekt und wundert sich fast über deren aktuelle Platzierung. „Wenn ich mich mit anderen Trainern unterhalte oder das Hinspiel betrachte: Der TFC hat wirklich einige richtig gute, erfahrene Fußballer in seinen Reihen“, erklärte Gawlik und bezeichnete die Gäste als eine in seinen Augen „brandgefährliche Mannschaft“. Besonders der Neuzugang Ilias Afkir sorgt bei den Gastgebern für Aufmerksamkeit, da dieser dem TFC individuell noch einmal eine enorme Qualität verleihe. Doch nach dem kleinen Rückschlag der letzten Woche heißt es laut Gawlik nun „Aufstehen, Krönchen richten und weiter geht’s“. Man wolle den Kampf annehmen, Gas geben und die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten. Auf der anderen Seite fordert TFC-Trainer Hasan Ramadani nach dem schwachen 1:4 gegen Hürth II eine unmissverständliche Antwort von seinen Schützlingen. „Nach der herben Niederlage aus der Vorwoche erwarte ich eine klare Reaktion meiner Mannschaft“, stellte Ramadani klar und betonte, dass Hoffnungsthal befreit aufspielen könne und seinem Team sicher nichts schenken werde. Im Überlebenskampf komme es nun primär auf die Einstellung an, wobei jeder Einzelne gefordert sei, Verantwortung zu übernehmen und alles reinzuwerfen. Ein echter Hoffnungsschimmer ist dabei der neue Offensivmann von Hilal-Maroc Bergheim Ilias Afkir. Ramadani zeigte sich über den Transfer sichtlich glücklich und lobte vor allem den Charakter des jungen Spielers, der sich trotz anderer Möglichkeiten bewusst für den harten Weg im Abstiegskampf entschieden habe. „Das ist nicht selbstverständlich, aber genau diese Mentalität brauchen wir“, so der Trainer kämpferisch.

Überlebenskampf trifft auf neuen Schwung Der Abstiegskampf spitzt sich zu, und für den CfB Ford Niehl schrillen nach sieben Niederlagen in Folge die Alarmglocken. Nach dem bitteren 1:3 gegen Zündorf ist die Mannschaft von Yannick Zierden auf den 14. Tabellenplatz und damit unter den Strich gerutscht. Am kommenden Spieltag empfängt man mit dem FC Rheinsüd Köln einen Gegner, der seine eigene Krise mit zwei Siegen in Serie weggesteckt hat. Das Hinspiel endete in einem spektakulären 3:3-Remis – ein Ergebnis, das Niehl im Kampf um den Klassenerhalt diesmal wohl zu wenig wäre. Krämer: "Konsequent auf uns schauen" Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer will trotz des Aufwinds der letzten Wochen den Fokus nicht verlieren und fordert von seiner Elf volle Konzentration. „Für uns gilt das Gleiche wie in den letzten Wochen: Wir wollen konsequent auf uns schauen, unsere Sache gut machen und in nächster Zeit so viele Punkte wie möglich sammeln“, erklärte Krämer mit Blick auf die nächsten Spiele. Dass Niehl mit dem Rücken zur Wand steht, ist dem Coach bewusst, weshalb er seine Spieler auf einen heißen Tanz einstellt: „Wir wissen auch, dass es für Niehl um alles geht – im Abstiegskampf zählt für sie jeder Punkt, um sich zu behaupten.“ Das torreiche Hinspiel diene dabei als Warnung, da Niehl damals extrem effizient agiert habe. Krämer betonte daher deutlich den eigenen Anspruch: „Wir fahren mit dem Anspruch dorthin, als Sieger vom Platz zu gehen.“ Zierden: "Sind jetzt in der Rolle des Jägers" Für Niehls Coach Yannick Zierden ist die Ausgangslage nach dem Sturz auf einen Abstiegsplatz klar. „Wir stehen jetzt unter dem Strich und befinden uns in der Rolle des Jägers“, analysierte Zierden die prekäre Situation. Trotz der Negativserie von sieben Pleiten am Stück blickt er kämpferisch auf das restliche Programm und stellt klar, dass man die verbleibenden sechs Spiele „von Woche zu Woche maximal erfolgreich gestalten“ wolle. Die personellen Sorgen reißen in Niehl allerdings nicht ab; neben dem gesperrten Mehdi Reichert bleibt der Kader dünn besetzt. Ein Sonderlob gab es daher für den Nachwuchs: „Ein großes Lob geht an unsere U19-Spieler, die uns Woche für Woche unterstützen, einen guten Job machen und uns im Spiel Flexibilität ermöglichen.“ Zierden weiß, dass seine Elf mittlerweile auch auf Patzer der Konkurrenz hoffen muss, doch die Priorität bleibe die eigene Leistung.

Schwarz-Weiß fordert beflügelte Zündorfer zum Abstiegs-Thriller Es ist das klassische Sechs-Punkte-Spiel: Die Gastgeber rangieren mit 26 Punkten auf Platz 12, während die Gäste aus Zündorf nach ihrem wichtigen Sieg gegen Ford Niehl mit 23 Zählern direkt im Nacken sitzen. Da der erste direkte Abstiegsplatz lediglich einen weiteren Punkt entfernt liegt, steht für beide Teams die sportliche Existenz in der Bezirksliga auf dem Spiel. Schwarz-Weiß-Trainer Sven Müller lässt vor diesem richtungsweisenden Duell keinen Zweifel an der Bedeutung der Partie aufkommen. „Ein Sieg wäre auf jeden Fall ein absoluter Befreiungsschlag“, betont Müller und blickt dabei auch noch einmal auf das vergangene Wochenende zurück. Er ist überzeugt, dass das deutliche 1:4 gegen die Rheindörfer den Spielverlauf nicht korrekt wiedergab: „Wir waren lange Zeit dem 2:2 näher als die Rheindörfer dem 3:1.“ Letztlich habe man am Ende aufmachen müssen, wobei ihm das oft fehlende „nötige Spielglück“ im Tabellenkeller sauer aufstößt. Dennoch geht Müller mit großem Optimismus in das Duell gegen Zündorf, da er bis auf einen Verletzten mit der „vollen Kapelle“ planen kann. Für Müller gibt es am Sonntag „keine Ausreden“, denn für seine Mannschaft zähle nur der Sieg. Dabei setzt er auf die Rückkehr zu jenen Tugenden, die dem Team zuvor vier Siege in Folge eingebracht hatten. Ein wichtiger Faktor soll dabei auch die heimische Kulisse werden. Der Coach baut fest auf die eigenen Anhänger, „die uns in den Heimspielen von der ersten bis zur letzten Minute nach vorne treiben und anfeuern.“ Müller verspricht einen leidenschaftlichen Kampf bis zur letzten Sekunde: „Eines ist gewiss: Wir hören erst auf zu spielen, wenn der Schiedsrichter abpfeift.“

Wochen der Wahrheit: Deutz 05 empfängt bärenstarke Rheindörfer Die Bezirksliga blickt am kommenden Spieltag geschlossen auf das Top-Spiel, wenn der Spitzenreiter Sportvereinigung Deutz 05 (53 Punkte) den Tabellenvierten SpVg Rheindörfer (48 Punkte) zum Tanz bittet. Die Ausgangslage könnte kaum prickelnder sein: Während Deutz mit einem Heimsieg einen hartnäckigen Mitkonkurrenten wohl endgültig aus dem Titelrennen verabschieden könnte, wittern die Gäste aus dem Kölner Norden ihre Chance, den Rückstand auf mickrige zwei Zähler zu verkürzen. Beide Teams kommen mit Rückenwind aus der Vorwoche, doch während die Rheindörfer vor Energie strotzen, muss der Primus personelle Rückschläge verkraften. Krayer-Ausfall trübt Deutzer Stimmung Deutz-Coach Hannes Diekamp macht keinen Hehl daraus, dass für seine Farben nun die „Wochen der Wahrheit“ beginnen. Er zollt dem Gegner großen Respekt und betont, dass die Rheindörfer bislang eine „überragende Rückrunde“ spielen. Besonders die mentale Stärke des Tabellenvierten hat es Diekamp angetan: „Es ist eine fußballerisch enorm starke Truppe, die vor allem mental überzeugt, wenn man sieht, wie viele Spiele sie erst in den letzten Minuten für sich entscheiden konnten.“ Für den Spitzenreiter wartet laut dem Übungsleiter ein „Riesenbrocken – wenn nicht sogar der größte der bisherigen Rückrunde.“ Erschwerend kommt hinzu, dass das Deutzer Lazarett prominente Neuzugänge vermeldet. Nachdem Top-Torjäger Volkan Sevinc bereits für die komplette Saison ausfällt, wird nun auch Severin Krayer fehlen, der in der Rückrunde bereits neun Tore beigesteuert hat. „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich alles reinwerfen und hoffen, dass wir die drei Punkte bei uns behalten“, so Diekamp kämpferisch trotz der Sorgenfalten. Tillmann: "Druck liegt eher bei Deutz" Ganz anders ist die Stimmungslage bei der SpVg Rheindörfer. Trainer Sebastian Tillmann spürt im gesamten Team aktuell „diese besondere Energie, die man für solche Spiele braucht.“ Die Gäste reisen mit breiter Brust an und wissen spätestens seit dem 1:1 im Hinspiel, dass sie dem Favoriten wehtun können. Tillmann sieht den psychologischen Vorteil klar auf seiner Seite und erklärt selbstbewusst: „Der Druck liegt aus meiner Sicht eher bei Deutz als bei uns.“ Er möchte, dass seine Elf mutig auftritt und alles investiert, was nötig ist, um etwas Zählbares aus Deutz zu entführen. Dennoch bewahrt er die nötige Bodenhaftung und merkt an, dass dieses eine Spiel nicht allein darüber entscheide, ob die Saison gut oder schlecht verlaufe. Die Rheindörfer befinden sich laut Tillmann derzeit in einer „sehr guten Verfassung“ und wollen mit voller Überzeugung in dieses Gipfeltreffen gehen, um die Tabellenspitze noch einmal richtig zum Beben zu bringen.

Aufsteiger von "Mammutaufgabe bei Südwest" Die Rollenverteilung scheint klar, wenn die zweitplatzierte DJK Südwest den Rangneunten Heiligenhauser SV empfängt. Doch die Kölner sind gewarnt, denn das Hinspiel dient als schmerzhafte Erinnerung daran, dass der HSV ein extrem zäher Brocken sein kann. Damals verspielte Südwest eine Führung und kassierte in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich – ein Punktverlust, der in der Endabrechnung noch richtig wehtun könnte. Errens: "Möchten es gerne spannend halten" Südwest-Coach Daniel Errens begegnet dem Gegner mit großem Respekt. „Wir erinnern uns gut an das Hinspiel, das über 90 Minuten sehr eng war“, blickt Errens zurück. Er stellt unmissverständlich klar, dass man es dieses Mal besser machen wolle, nachdem man damals den Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gab. Trotz der jüngsten Ergebniskrise der Gäste lässt sich der Trainer nicht blenden: „Wir gehen vom stärksten HSV aus. Wenn wir unsere Leistung nicht abrufen, wird es gegen jeden Gegner schwer.“ Errens betont, dass die aktuelle Serie des Gegners keine Rolle spiele, da die Liga extrem ausgeglichen sei. Die Motivation ist greifbar, denn man wolle das Aufstiegsrennen „gerne spannend halten“, was laut Errens aber nur funktioniere, wenn die Mannschaft ihre „Hausaufgaben macht und die Spiele positiv gestaltet. Nur dann können wir Teil dieser packenden Endphase sein." Esins: "Wollen sehr unangenehm zu sein" Heiligenhaus-Trainer Andy Esins macht unterdessen keinen Hehl daraus, wie schwer die Trauben in Köln hängen. In der aktuellen Situation werde es für sein Team eine „Mammutaufgabe, bei Südwest zu bestehen“, so die ehrliche Einschätzung des Coaches. Er stellt seine Mannschaft auf einen „taktisch guten, intelligenten und eingespielten“ Kontrahenten ein, der derzeit vor Selbstvertrauen strotzen dürfte. Um gegen den Tabellenzweiten zu punkten, setzt Esins vor allem auf die defensiven Grundtugenden und eine Steigerung im Spiel nach vorne. Für den HSV wird es laut Esins wieder darum gehen, „sehr unangenehm zu sein und in der Offensive mehr Gefahr auszustrahlen als in den vergangenen Wochen.“ Südwest muss gewinnen, um den Atem von Schönenbach und den Rheindörfern im Nacken nicht zu spüren, während der HSV die Rolle des Favoritenschrecks perfektionieren möchte.

Rehabilitationszwang beim SV Schönenbach Der deutliche 0:5-Einbruch beim SSV Jan Wellem am vergangenen Wochenende hat Spuren hinterlassen. Dass der SV Schönenbach als damaliger Tabellenführer trotz Bestbesetzung gegen einen verletzungsgeplagten Gegner derart chancenlos agierte, sorgte für Diskussionen. Vor diesem Hintergrund wandelt sich die Partie gegen den SC Brühl von einer bloßen Formsache zu einem Charaktertest. Der Gast aus Brühl, der lediglich drei Punkte auf dem Konto vorweist und zuletzt mit 0:7 gegen Südwest Köln unterlag, dient dabei als Gradmesser für die notwendige professionelle Distanz zum vergangenen Debakel. Trotz der jüngsten Niederlage verbleibt der SV Schönenbach in einer aussichtsreichen Position im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga. Da unter Umständen auch der zweite Tabellenplatz für den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse ausreichen könnte, ist die Marschroute für das Restprogramm klar definiert. Der Spielplan sieht nach der Begegnung mit Brühl und der folgenden Aufgabe gegen Heiligenhaus eine Serie von direkten Duellen gegen die Konkurrenten aus der Spitzengruppe vor. Mit den Partien gegen die Rheindörfer, Deutz 05 und Südwest Köln steht die Entscheidung über den Saisonausgang unmittelbar bevor.

Jan Wellem jagt die Tabellenspitze Nach dem fulminanten 5:0-Sieg gegen Schönenbach herrscht beim SSV Jan Wellem Aufbruchstimmung. Um im Aufstiegsrennen noch einmal ein Wörtchen mitzureden, benötigt die Elf von David Gsella einen makellosen Endspurt. Doch die Hürde am kommenden Spieltag ist hoch: Es geht zum SV Bergfried Leverkusen, der trotz der jüngsten 3:6-Niederlage in Frielingsdorf als eines der gefährlichsten Teams der Rückrunde gilt. Das 3:3-Remis aus dem Hinspiel verspricht zudem erneut ein torreiches Spektakel, garniert mit einer besonderen Note an der Seitenlinie, da sich die beiden Cheftrainer aus gemeinsamen Zeiten in Schlebusch bestens kennen. Müller: "Jan Wellem ist die Mannschaft der Stunde" Bergfried-Coach Stefan Müller schiebt die Favoritenrolle angesichts der aktuellen Formkurve dennoch klar den Gästen zu. „Jan Wellem ist für mich aktuell gewissermaßen die Mannschaft der Stunde, gerade nach dem 5:0 gegen Schönenbach“, erklärt Müller respektvoll. Er sieht sein Team als Außenseiter, hofft aber auf den Heimvorteil, um den Gegner vielleicht doch zu ärgern. Sorgen bereitet ihm jedoch der Fitnesszustand seiner Truppe nach den intensiven Vorwochen. „Körperlich gehen viele Jungs am Zahnfleisch. Die letzten Wochen haben uns ordentlich ausgelaugt“, gesteht der Trainer. Zudem muss er personell improvisieren, da Leistungsträger wie Till Juber definitiv fehlen und hinter Noah Skalbania ein dickes Fragezeichen steht. Dennoch versprüht Müller eine gewisse Gelassenheit und betont, dass man trotz der „Karussellfahrt“ im Kader mit Leichtigkeit in die Partie gehen wolle, um alles rauszuhauen. Gsella: "Fahren nach Bergfried um drei Punkte zu holen" Jan Wellems Trainer David Gsella freut sich zwar auf das Wiedersehen mit seinem langjährigen Weggefährten Müller, lässt aber keinen Zweifel an seinen Ambitionen auf fremdem Platz aufkommen. „Wir fahren nach Bergfried, um dort drei Punkte zu holen“, stellt Gsella klar. Er warnt davor, den Gegner trotz dessen jüngster Niederlage zu unterschätzen, da Bergfried als Kollektiv überzeuge und eine sehr starke Rückrunde spiele. Auch Jan Wellem bleibt vom Verletzungspech nicht verschont: „Leider fällt Dennis Hembach aus, der sich am Wochenende an der Schulter verletzt hat.“ Gsella nimmt die personellen Wechsel jedoch sportlich und betont, dass man sich nicht von den Ergebnissen auf anderen Plätzen ablenken lasse. Man wolle von Spiel zu Spiel erfolgreich sein und am Ende schauen, was dabei herauskommt.