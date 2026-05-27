Woche der Wahrheit: Gibt es Relegationsspiele in der Landesliga?

– Foto: Laura Bornemann

Es ist die Woche der Wahrheit für den 1. FC Lok Stendal. Im Saisonfinale der Oberliga Süd geht es für die Altmärker am Sonnabend gegen den VfB Krieschow (live übertragen auf volksstimme.de) - und noch ist alles möglich: Klassenerhalt auf Platz 13, Relegation als Vierzehnter (sofern Lok Leipzig die Drittliga-Relegation gewinnt) oder direkter Abstieg auf Rang 15. Das Schicksal des Oberligisten bestimmt auch das einiger Landesligisten in Sachsen-Anhalt.

Der "freie" Verbandsliga-Startplatz würde in diesem Fall in einer Relegation zwischen den Tabellenzweiten der beiden Landesliga-Staffeln (aktuell der SSV 80 Gardelegen und der VfB Gräfenhainichen) vergeben werden. Das Hinspiel würde am 24. Juni beim Nord-Vertreter, das Rückspiel am 27. Juni beim Süd-Vertreter ausgespielt werden.

Denn mit der Abstiegsfrage in der Oberliga beantwortet sich auch die Frage, ob es Relegationsspiele in der Landesliga geben wird. Zu diesen würde es kommen, wenn kein Vertreter aus Sachsen-Anhalt aus der Oberliga in die Verbandsliga absteigen muss.

Drittletzten würden gegeneinander um Klassenerhalt spielen

Ein Aufsteiger mehr zur Verbandsliga hätte im direkten Gegenzug auch zur Folge, dass es einen Absteiger weniger in die Landesklasse geben müsste. Dann würden nicht die letzten drei Teams beider Landesliga-Staffeln direkt absteigen, sondern nur die letzten beiden. Die Drittletzten hingegen würden ebenfalls eine Relegation bestreiten, deren Sieger in der Landesliga verbleibt und deren Verlierer den Gang in die Landesklasse antreten muss.

Die Relegationsspiele um den Klassenerhalt in der Landesliga sind ebenfalls für den 24. Juni und den 27. Juni vorgesehen - ebenso mit dem ersten Heimrecht für den Nord- und dem Rückspiel beim Süd-Vertreter. Nach aktuellem Tabellenstand wären es der SV 08 Baalberge und der SC Naumburg, die die Abstiegsrelegation gegeneinander bestreiten würden.

Bis zum Saisonende kann in beiden Landesligen aber noch vieles passieren - und zunächst einmal bräuchte es den Oberliga-Verbleib des 1. FC Lok Stendal, damit es überhaupt zu den Relegationsspielen oben wie unten in der Landesliga kommt.