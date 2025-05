Den Schwung aus der Vorwoche wollen Ertugrul Er (am Ball) und die DJK Gebenbach in die Duelle mit Unterhaching II transportieren. – Foto: Florian Würthele

Woche der Wahrheit: Gebenbach »muss höllisch aufpassen« Relegation zur Bayernliga - 2. Runde - Hinspiel: Mit dem Ammerthal-Coup im Rücken reist die Kipry-Elf am Mittwoch zur SpVgg Unterhaching II

Bayernliga oder Landesliga? Diese Frage wird bei der DJK Gebenbach am frühen Samstagabend beantwortet sein. Nach der erfolgreich überstandenen Relegationsrunde gegen die abgestiegene DJK Ammerthal lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter. Nun heißt es zwei weitere Male „do or die“. Im Hinspiel der zweiten Runde gastieren die Gebenbacher am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching II. Ausgetragen wird die Partie im Sportpark Neuried. Das alles entscheidende Rückspiel steigt dann am Samstag in Gebenbach. Der Verlierer dieser 180 Minuten (plus möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen) steigt ab, der Gewinner bleibt Bayernligist.

Jüngst zeigten die Schützlinge von Trainer Markus Kipry einen ungeheuren Willen. Sie bogen die knappe Hinspielniederlage im zweiten Spiel um, stießen den Lokalrivalen aus Ammerthal in die Landesliga. Und der Triumph war verdient. Auf den letzten Drücker schoss Taylan Avci voller Entschlossenheit den entscheidenden Treffer zum 2:0 – und das, nachdem Gebenbach in den letzten Monaten so oft Siege in der Schlussphase hergeschenkt hatte. Dieses Mal schlug das Pendel in die entgegengesetzte Richtung aus.



Rückblickend kann DJK-Coach Kipry nur stolz auf seine Spieler sein: „Wir haben daran geglaubt, dass wir es packen können, blieben nach der gelbroten Karte an Ammerthal ruhig und haben nicht überdreht. Im Hinterkopf hatten wir immer, hinten nichts zuzulassen. Gerade auf dem kleinen Platz in Ammerthal kann es selbst in Überzahl schnell gehen, ein Gegentor zu bekommen. Nach dem Treffer zum 1:0 war ich fest davon überzeugt, dass wir es packen – ob in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung“, meint Kipry.





Nach dem verdienten Weiterkommen geht's nun gegen die U21 der SpVgg Unterhaching. Die oberbayerischen Youngster kegelten in der ersten Runde den SC Luhe-Wildenau raus (0:0, 2:0). „Eine blutjunge, aber definitiv brandgefährliche Mannschaft mit taktisch und technisch sehr gut ausgebildeten Spielern. Sie haben sehr schnelle Spieler in der Offensive und bespielen die Positionen sehr flexibel“, analysiert Kipry. Klar könne man im Hinspiel noch nicht das allerletzte Risiko gehen. „Trotzdem wollen wir das Spiel wenn möglich gewinnen. Das werden wieder 50/50-Spiele, in denen Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Wir müssen brutal auf der Hut sein. Gerade wenn eine U21 eines Profivereins ins Laufen kommt, ist es immer schwer. Daher müssen wir höllisch aufpassen“, macht Kipry klar, dass es vor allen Dingen auf eine konzentrierte Defensivleistung ankommen werde. „Wir brauchen wieder die Leistung, die wir gegen Ammerthal im Rückspiel und teilweise im Hinspiel auf den Platz gebracht haben. Das Ziel ist, mit einem guten Ergebnis aus Neuried heimzufahren, damit wir am Samstag die Chance haben, den Klassenerhalt safe zu machen.“



Zumindest am Mittwoch werden Patrick Hofmann und Irfan Amidou wohl noch keine Option sein. Erstgenannter zog sich im Hinspiel gegen Ammerthal eine Gehirnerschütterung zu. „Da geht die Gesundheit vor“, sagt sein Trainer. Amidou ist noch nicht schmerzfrei, war nochmal in der MRT. Für den finalen Showdown am Samstag (16 Uhr) in Gebenbach könnte das Duo aber ins Aufgebot zurückkehren. „In jedem Fall haben wir einen großen Kader und fast alle Spieler zur Verfügung“, ist Markus Kiry optimistisch gestimmt.