Woche der Wahrheit für den FC Neustadt

Jubelt Johannes Bußhardt mit seinen Neustädter Kollegen auch am Sonntag? – Foto: Wolfgang Scheu

Die eigene Niederlage und Siege der Konkurrenz um den Klassenerhalt musste der FC Neustadt jüngst verkraften. Nun steht das Abstiegsduell in der Fußball-Landesliga beim FC Öhningen-Gaienhofen an.

In den vergangenen Wochen kamen die Neustädter aus dem Staunen und der Freude über die eigene Stärke kaum hinaus. Zwar zieren die Schwarzwälder in der Landesliga weiterhin das Tabellenende, aber sie haben sich mit einer Erfolgsserie wieder in den Abstiegskampf gefuchst. Aus dem abgeschlagenen Schlusslicht ist ein ernstzunehmender Konkurrent im Kreise der Kellerkinder geworden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.