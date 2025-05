Woche der Wahrheit: Frintrop vor Aufstieg und Abstiegskampf pur

Am 32. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 könnten sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegskampf bereits alle Entscheidungen vorzeitig fallen. Während Ligaprimus SV Blau-Weiß Dingden in der Vorwoche bereits den Aufstieg klargemacht hat und mit der SpVgg Steele und dem DJK Arminia Klosterhardt die beiden Tabellenschlusslichter schon sicher abgestiegen sind, könnten die jeweiligen Tabellennachbarn nun folgen: Aufstiegsanwärter DJK Adler Union Frintrop kann mit einem Heimdreier gegen den PSV Wesel Dingden in die Oberliga folgen, die Kellerkinder Sportfreunde 97/30 Lowick und FC Blau-Gelb Überruhr sind dagegen in ihren Partien auf drei Punkte angewiesen, um den vorzeitigen Abstieg zu vermeiden.