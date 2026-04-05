Wo Vater und Söhne gemeinsam auf dem Platz stehen Kreisliga C 17: Nach dem Abstieg hat sich beim FC Gielert wieder Euphorie entfacht — und das auch dank eines Familientrios. von Lutz Schinköth · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

Hilft mit 55 Jahren noch mal im Tor des FC Gielert aus: Martin Parage. – Foto: FuPa/Verein

Sieben Siege in Folge stehen für den FC Gielert zu Buche, der nach dem Abstieg aus der B-Liga seit dem Sommer einen Neuaufbau vorantreibt. Kevin Kohl, der im zweiten Jahr als Sportlicher Leiter beim C17-Ligisten fungiert, sieht gleich mehrere Gründe für die positive Entwicklung: „Unser neuer Trainer Raphael Sausen leistet hervorragende Arbeit. Er hat die besondere Gabe, als kommunikationsstarker Typ die Jungs zu motivieren und ein Händchen für die jungen Spieler.“ Die gute Stimmung habe sich zudem in Euphorie verwandelt. Nur eines bemängelt der 30-Jährige: „Die Trainingspräsenz könnte ein bisschen besser sein, doch wir haben halt viele Schichtarbeiter.“

Die Ziele vor der Saison waren eher bescheiden: den Neuaufbau voranzutreiben, Spaß am Fußball zu haben und im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. „Die guten und erfolgreichen Auftritte nach der Winterpause stimmen uns zuversichtlich, doch wir haben keinerlei Druck, die ersten beiden Plätze unbedingt anzugreifen. Wir haben kein konkretes tabellarisches Ziel und möchten, dass die Jungs gerne auf den Sportplatz kommen. Der gegenwärtige Erfolg gibt uns recht“, sagt Kohl, der auf die drittbeste Abwehr sowie den drittbesten Angriff der Liga verweist. „Möglich ist alles. Jeder kann in dieser Liga jeden schlagen. Osburg II und Neumagen II sind aber schon eine Klasse für sich. Sie verfügen über viele gute Einzelspieler und haben bei uns auch deutlich gewonnen“, erklärt Kohl. 5:3 siegte die SG Neumagen II in Gielert, mit 5:2 unterlag der FCG dem Primus aus Osburg.

Neben der Tatsache, dass mit Sebastian Weinig (38 Jahre, 17 Tore) und Matthias Bayerlein (45 Jahre, elf Tore) die besten Torschützen bereits im fortgeschrittenen Fußballalter sind, gibt es beim FC Gielert eine weitere Besonderheit: Mit Martin Parage (55) und seinen beiden Söhnen Ben (23) und Sam (19) stehen gleich drei Familienmitglieder auf dem Platz. Parage senior fungiert als Torwarttrainer. Nachdem sich der etatmäßige Keeper Marcello Trotta Anfang November gegen die SG Züsch/Hermeskeil einen Kreuzband- und Meniskusriss zugezogen hatte, sprang er ein. Der aus Luxemburg stammende und in Schönberg bei Thalfang lebende Torwart-Oldie spielt seitdem im Tor. Der ältere Sohn Ben wohnt im Großherzogtum, reist zu Training und Spielen an und kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. „Sam Parage ist unser Juwel und ein sehr talentierter Junge. Er spielte in der Jugend als Torwart und agiert nun in der Innenverteidigung“, berichtet Kohl. Das Trio kehrte im vergangenen Sommer aus Thalfang zum FCG zurück.