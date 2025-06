Wo Träume platzen und Legenden entstehen: Der Tag der Endspiele 2025

Doch daraus wurde nichts. Die Gastgeber sicherten sich mit einem 3:2-Erfolg den Pokal. Dabei sah es zunächst gut für die Wörpetaler aus: Spielertrainer Matthias Gerdes brachte sein Team in der 22. Minute in Führung, Clas Mojen legte wenig später das 2:0 nach. Doch Marco Holsten gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer für die SG B/A/D.

Auch im Finale der Ü32-Herren gelang es dem amtierenden Titelträger nicht, den Pokal zu verteidigen. Die SG Elsli unterlag der SG Groß Tismersen mit 1:2. Zwar konnte Florian Szklarski in der 49. Minute den frühen Rückstand – erzielt von Niklas Klöfkorn bereits in der dritten Minute – für Elsli ausgleichen, doch nur vier Minuten später traf Stefan Pommering zum 2:1-Endstand für die Spielgemeinschaft aus SV Hamersen, TuS Tiste und TSV Groß Meckelsen.

m Finale des Kreispokals II war schon vor Anpfiff klar, dass ein neuer Titelträger gekürt wird – Vorjahressieger Scheeßel II war bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Am Ende feierte Viktoria Oldendorf II mit einem 2:1 gegen die Reserve der FSV Hesedorf/Nartum einen gelungenen Abschied für das Trainerduo Dennis Murken und seinem Co-Trainer Michael Wolf nach sieben erfolgreichen Jahren.

Isa Haliti brachte Oldendorf kurz vor der Pause per Elfmeter in Führung, und Hannes Beißenhirtz erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 2:0. Zwar konnte Jens van Santen in der 73. Minute für die FSV noch einmal verkürzen, doch Oldendorf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Da ging es dann nur noch darum, den Vorsprung zu verteidigen – und das haben wir geschafft“, so Murken. Nach der Siegerehrung wurde das scheidende Trainerduo von der Mannschaft mit lautstarken Sprechchören gefeiert.

Sieg für die Frauen, Niederlage für die Männer