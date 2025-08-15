Wo steht der KFC Uerdingen vor dem Ligastart?

Wie war die Vorbereitung?

Überraschend gut. Denn obwohl der Kader vor der Saison, bedingt durch das laufende Insolvenzverfahren, komplett neu zusammengestellt wurde und dementsprechend bei Null starten musste, sind die Uerdinger ohne Niederlage durch die Vorbereitung marschiert. Nicht nur gegen unterklassige Gegner, sondern auch gegen vier Oberligisten aus Westfalen stand der KFC auf dem Platz – und hat sich über weite Strecken sehr gut verkauft. Das erste Pflichtspiel im Niederrheinpokal wurde ebenfalls gewonnen, auch wenn der KFC gegen Landesligist Bergisch Born mehr über den Kampf kommen musste.

Was sind die Ziele?

Von der Infrastruktur und dem Umfeld ist der KFC Uerdingen kein normaler Oberligist. Vom eigenen Selbstverständnis her müsste der Verein auch mindestens in der Regionalliga spielen. Doch nach der jüngsten Insolvenz sollen kleinere Brötchen gebacken werden. Die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“, die vom Insolvenzverwalter den Zuschlag erhalten haben und die Geschicke des KFC derzeit lenken, verbreiten viel Realismus. Daher lautet das Ziel, die Saison im oberen Tabellendrittel zu beenden und solange wie möglich oben mitzuspielen. Dann werde man sehen, was die Saison bringt.

Was läuft schon gut?

Es herrscht eine Aufbruchstimmung rund um die Grotenburg. 1300 Zuschauer bei der Saisoneröffnung, gut 1000 im Pokal. Die Menschen haben Bock auf den KFC. Das ist ein großer Pluspunkt, den der KFC auf seiner Seite hat. Die neuen Spieler zeigen dafür, dass sie erst seit kurzem zusammen spielen, in vielen Augenblicken schon ein geschlossenes Auftreten. In vielen Vorbereitungsspielen hat das Toreschießen und das Herausspielen von Torchancen bereits gut geklappt. In sieben der acht Testspielen erzielten die Uerdinger mindestens drei Treffer.

Was muss besser laufen?

Da ist die Chancenverwertung zu nennen, auch wenn das bei der Anzahl der Tore auf den ersten Blick vielleicht verschmerzbar sein könnte. Doch der KFC hätte in einigen der Spiele noch mehr Tore erzielen können. Auch die Defensive muss erwähnt werden. Mitunter leichtsinnige Fehler oder Unkonzentriertheiten führten zu vermeidbaren Gegentreffern, die so im Ligaalltag nicht fallen sollten. Trainer Julian Stöhr hatte allerdings auch betont, dass das Hauptaugenmerk in den Trainingseinheiten bislang eher auf dem Spiel mit dem Ball gelegen habe. Dass die Mannschaft bei der neuen Zusammensetzung noch nicht richtig eingespielt ist, sollte keinen überraschen. Dazu kommt ja auch, dass in den Testspielen munter durchgewechselt wurde und jeder Spieler auf seine Einsatzzeiten kommen sollte. Einige Wochen werde man daher noch brauchen, um sich komplett zu finden, erklärt Stöhr. Die Zeit werden Mannschaft und Trainer auch erhalten.

Auf wen sollten die Fans achten?

Beim Pokalspiel gegen Bergisch Born wurde es wieder sicht- und hörbar, dass Alexander Lipinski ein absoluter Publikumsliebling ist. Er begeistert die Fans mit seinen schnellen Antritten und Dribblings, in der Vorbereitung glänzte er zudem mehrfach als Torschütze. Kapitän Ole Päffgen verleiht dem Team sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Sechs defensive Stabilität. Er wird als Führungsspieler vorangehen. Anthony Oscasindas könnte als robuster Verteidiger eine Führungsrolle einnehmen, er strahlt stets eine Präsenz auf dem Platz aus. Kingsley Marcinek, Yasin-Cemal Kaya und Mohamed Benslaiman Benktib sind in den Vorbereitungsspielen durch gelungene Offensivaktionen ebenfalls aufgefallen. Kaya schoss den KFC im Niederrheinpokal eine Runde weiter.

Ist der Kader komplett?

Das Grundgerüst steht. 19 Feldspieler und drei Torhüter bilden den Kader des KFC Uerdingen für die Saison. Trotzdem halten die Verantwortlichen noch die Augen offen, ob sich eine Möglichkeit auftut. So wird beispielsweise nach Alternativen für die offensiven Flügel geschaut, auch ein Stürmer ist eventuell noch im Gespräch, hatte Trainer Julian Stöhr kürzlich im FuPa-Podcast „Grotenburg-Geflüster“ verraten: „Wenn nichts mehr passiert, dann ist das auch in Ordnung.“ Die Planstelle auf der Sechs sei intern gelöst worden, indem Ole Päffgen eine Reihe nach vorne rückt.

Was ist der Ansatz von Trainer Julian Stöhr?

Wer Julian Stöhr an der Seitenlinie beobachtet, der wird schnell feststellen, dass er so gut wie nie auf der Bank oder auf einem Stuhl sitzt. Er verfolgt das Spiel im Stehen, gibt Anweisungen oder steht auch mal stoisch da und beobachtet. „Ich bin ein Trainer, der gerne den Ball hat“, sagte er kürzlich im Interview beim „Burgfunk“. Denn wenn sein Team den Ball habe, könne der Gegner kein Tor erzielen. Darüber hinaus sagte der Coach, dass Spektakel nicht seins wäre. Lieber gewinne er ein Spiel 2:0 und überlegen als wild mit 5:4. Aber schlussendlich stehe der Erfolg über allem.

Was unterscheidet den KFC von den anderen Oberligisten?

Die Geschichte, die Infrastruktur und das Umfeld. So eine breite Fanbase wie in der Grotenburg sucht man in der Liga vergeblich. Aktuell unterscheidet den KFC aber auch die Routine und Eingespieltheit von den anderen Klubs. Da sind alle anderen Teams, die weniger Umbruch zu bewältigen hatten, den Uerdingern derzeit etwas voraus.

Wie erwartet Julian Stöhr den Gegner?

Die Vorbereitung der Sportfreunde Baumberg sei schwer zu beurteilen, weil sie fast ausschließlich unterklassige Gegner hatten, sagte Stöhr im Vorfeld des Spiels. Allerdings habe er den Gegner beim Pokalspiel in Fischeln am Sonntag noch beobachten lassen. „Für mich zählt Baumberg zu den Topmannschaften in der Liga. Sie haben sich gut verstärkt“, betont Julian Stöhr. Unterschätzen wird er den Gegner also nicht. „Wir sind vorbereitet und wissen, wie wir sie knacken können. Wir wollen ihnen die Lust am Fußball nehmen“, kündigt er an.

Wird es personelle Veränderungen geben?

Ja, es wird nicht die Mannschaft aus dem Pokalspiel auflaufen können. Das war allerdings schon mit Beginn der Vorbereitung klar. Denn Yasin-Cemal Kaya, der im Pokal noch zum Matchwinner avancierte, fehlt den Uerdingern gesperrt. Im abschließenden Saisonspiel der vorangegangenen Spielzeit hatte Kaya noch im Trikot der SSVg Velbert die zehnte gelbe Karte gesehen – ironischerweise gegen den aktuellen Gegner Baumberg. Die Sperre nimmt er mit in die neue Saison. „Das wussten wir und haben dementsprechend Vorkehrungen getroffen“, sagt Julian Stöhr. Wie der Ausfall personell aufgefangen werden soll, wollte Stöhr aber nicht verraten. Alle anderen Spieler seien fit und stehen zur Verfügung, so der Trainer.