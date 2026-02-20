Wo pfeift welcher Schiedsrichter in der Regionalliga Südwest?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.
SV Sandhausen vs. FC-Astoria Walldorf
Schiedsrichter: Marcel Rühl (Waldsolms)
Schiedsrichterassistent: Maximilian Lotz
Schiedsrichterassistent: Terlan Tavasolli
Beobachter: Michael Sahler
SGV Freiberg Fußball vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Felix Ebert (Gießen)
Schiedsrichterassistent: Pascal Otte
Schiedsrichterassistent: Niklas Rüddenklau
Beobachter: Stephan Gerster
TSV Steinbach Haiger vs. Kickers Offenbach
Schiedsrichter: Haris Kresser (Mauer)
Schiedsrichterassistent: Lukas Lindenmeier
Schiedsrichterassistent: Enis Morat
Beobachter: Timo Ide
FSV Frankfurt vs. KSV Hessen Kassel
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Straubenhardt)
Schiedsrichterassistent: Raphael Kastner
Schiedsrichterassistent: Simon Karcher
Beobachter: Philipp Herbst
SV Stuttgarter Kickers vs. 1. FSV Mainz 05 II
Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)
Schiedsrichterassistent: Julian Geid
Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer
Beobachter: Thomas Längle
FC 08 Homburg vs. TSG Balingen Fußball
Schiedsrichter: Naemi Breier (Zerf)
Schiedsrichterassistent: Matthias Munkler
Schiedsrichterassistent: Fabian Mohr
Beobachter: Volkmar Fischer
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. TSV Schott Mainz
Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen)
Schiedsrichterassistent: Achim Mauz
Schiedsrichterassistent: Fabian Baiz
Beobachter: Timo Wlodarczak
FC Bayern Alzenau vs. Bahlinger SC
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht)
Schiedsrichterassistent: Jessica Bergmann
Schiedsrichterassistent: Justin Volz
Beobachter: Christoph Schröder
SG Sonnenhof Großaspach vs. SC Freiburg II
Schiedsrichter: Vincent Schandry (Königstein im Taunus)
Schiedsrichterassistent: Frederik Angermaier
Schiedsrichterassistent: Alexander Hauser
Beobachter: Armin Fridmansky