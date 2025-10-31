 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Wo pfeift welcher Schiedsrichter in der Regionalliga Südwest?

Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Samstag, 01.11.2025, 14:00 Uhr

SGV Freiberg Fußball vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Schiedsrichter: Timo Bugglin (Weil am Rhein)
Schiedsrichterassistent: Luigi Satriano
Schiedsrichterassistent: Christian Eiletz
Beobachter: Peter Unsleber

FSV Frankfurt vs. FC Bayern Alzenau
Schiedsrichter: Philipp Schlegel (Unterstadion)
Schiedsrichterassistent: Jonathan Woldai
Schiedsrichterassistent: Melissa Joos
Beobachter: Michael Sahler

SC Freiburg II vs. TSV Steinbach Haiger
Schiedsrichter: Mika Forster (Kraichtal)
Schiedsrichterassistent: Fabio Kutterer
Schiedsrichterassistent: Niklas Diehm
Beobachter: Andreas Klopfer

KSV Hessen Kassel vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Jan-Vincent Ritter (Kaiserslautern)
Schiedsrichterassistent: Julien Belzer
Schiedsrichterassistent: Florian Stahl
Beobachter: Andreas Schröter

FC-Astoria Walldorf vs. Kickers Offenbach
Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen)
Schiedsrichterassistent: Achim Mauz
Schiedsrichterassistent: Fabian Baiz
Beobachter: Thorsten Braun

Bahlinger SC vs. TSG Balingen Fußball
Schiedsrichter: Christian Steib (Niddatal)
Schiedsrichterassistent: Lasse Braun
Schiedsrichterassistent: Lars Wacker
Beobachter: Thorsten Gerhard Braun

TSV Schott Mainz vs. SV Sandhausen
Schiedsrichter: Marcel Rühl (Waldsolms)
Schiedsrichterassistent: Maximilian Lotz
Schiedsrichterassistent: Terlan Tavasolli
Beobachter: Thorben Rech

SG Sonnenhof Großaspach vs. 1. FSV Mainz 05 II
Schiedsrichter: Veron Besiri (Föhren)
Schiedsrichterassistent: Matthias Munkler
Schiedsrichterassistent: Lukas Heep
Beobachter: Rolf Baumann

Sonntag, 02.11.2025, 14:00 Uhr

FC 08 Homburg vs. SV Stuttgarter Kickers
Schiedsrichter: Maximilian Prölss (Darmstadt)
Schiedsrichterassistent: Patrick Werner
Schiedsrichterassistent: Paul Wenzek
Beobachter: Volkmar Fischer

