Wo ist Wilfried? Auf’m Platz!

Nach 35 Jahren Stadtmeisterschaft sagte Wilfried Pütz (l.): „Tschüss.“ Zusammen mit Julian Esser (r.) will er aber Rhenania Eschweiler noch zurück in ruhigere Gewässer bringen. – Foto: Wolfgang Wynands

Seit Jahrzehnten hält Wilfried Pütz (78) bei Rhenania Eschweiler die Fäden zusammen. Für sein Engagement rund um die 35. Fußball-Stadtmeisterschaft wurde das Urgestein jetzt geehrt. Doch ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Am anderen Ende der Leitung: „Pütz!“, meldet sich die Stimme. „Guten Tag Frau Pütz. Ist Ihr Mann zufällig zu sprechen?“ Am anderen Ende: „Leider nein, der ist nicht da.“ – „Wo ist er denn?“ Wieder am anderen Ende der Leitung: „Ja, wo soll er schon sein?“ Wilfried ist auf'm Platz! Sogar am „Tag danach“, beziehungsweise erst recht. Tatort: Zweite Heimat Waldstadion, Aufräumen nach der 35. Fußball-Stadtmeisterschaft zu Felde.

Wilfried Pütz hat sie als Urgestein des Orga-Teams alle an vorderster Front mitgemacht. Die 35 hat er jetzt schriftlich, per Ehrenurkunde des Orga-Teams um Matthias Hanf und Tim Schmitz.

Auch Bürgermeister Patrick Nowicki, frisch aus dem Urlaub, und Sparkassenleiterin Renate Jansen gratulieren. Die gut besetzte Tribüne beklatscht „Mister Rhenania Eschweiler“ zwischen Damenfinale (FC Eschweiler – Falke Bergrath 6:0) und Herren-Endspiel (Falke Bergrath – Berger Preuss 3:0), dabei ruft ihn aber eigentlich auch schon die nächste „Baustelle“.

Hauptsache trocken

Schließlich ist Rhenania Eschweiler auch Gastgeber. Und bei Pütz laufen die Fäden zusammen. Wie seit nun 60 Jahren. Mit 18 Jahren trat er in den Vorstand ein, wird jetzt 78 Jahre alt. Pütz ist kein Mann der großen Worte. „Hauptsache, es ist trocken geblieben“, erinnert er sich an kolossale Regenspiele, als die Rhenania zuletzt Gastgeber war.

Die Rhenanen sind kurzfristig für die Sportfreunde Hehlrath eingesprungen, die sich personell nicht in der Lage sahen, das Turnier zu stemmen. Wie es sportlich aussieht in Hehlrath? 0:29 Tore in der Gruppenphase.

Die Sportfreunde Hehlrath hätten zudem fast für ein Novum gesorgt – ein Nicht-Antritt zum dritten Spiel konnte aber, auch dank größtem Einsatz des Orga-Teams, abgewendet werden. Eine zusammengewürfelte Hehlrather Crew brachte immerhin mit 0:7 gegen den SV St. Jöris noch das beste Turnierergebnis für die Hehlrather zustande.

Auch Rhenania Lohn und aber auch Gastgeber Rhenania Eschweiler haderten mit Personalmangel, traten teilweise nur zu zehnt und neunt an, was für zusätzliches Geschmäckle sorgte. Bei der Zuschauerresonanz fiel die Bilanz dann deutlich freundlicher aus: Stabil, teilweise deutlich über 200 Zuschauer unter der Woche und an die 500 am Finaltag. „Grundsätzlich haben wir viel positives Feedback bekommen“, sagen die Rhenanen Vorständler Pütz und Julian Esser. Übersetzt: Bier kalt, Grillwurst lecker.

„Die 35 ist eine schöne Zahl, um aufzuhören“, sagt Pütz. Die Stadtmeisterschaft ist das eine, die Rhenania aber das andere – und natürlich will er seinen Verein in ruhigeren Gewässern, als zurzeit in der Kreisliga C und quasi ohne Jugend wissen (neu ist allerdings eine B-Jugend-Spielgemeinschaft mit Hehlrath), ehe er vom Steuer lässt.

Im Mittelpunkt dürfte dabei das ehrwürdige Waldstadion stehen. Das atmet noch den Charme der 70er. Ganz oben auf der Wunschliste steht ein Kunstrasen, heutzutage nahezu ein Totschlag-Argument im Jugendbereich. Pluspunkt. Neben der Anlage vom FC Eschweiler in Dürwiß ist das Stadion „auf Pumpe“ – das einzige, in dem Leichtathletik betrieben werden kann. Das Stadion ist städtisch, aber die Stadt ist klamm. In ein, zwei Jahren könnte es aber Fördermittel geben, haben die Rhenanen als Signal aus dem Rathaus erhalten.

Gruppe A Rh.a Eschweiler – Berger Preuß 0:3 Rh. Lohn – Falke Bergrath 0:6 Rh. Eschweiler – Rh. Lohn 1:2 Falke Bergrath – Berger Preuß 0:0 Berger Preuß – Rh. Lohn 2:0 Falke Bergrath – Rh. Eschweiler 8:0

Gruppe B Spfr. Hehlrath – FC Eschweiler 0:9 FV Eschweiler – SV St. Jöris 1:1 Spfr. Hehlrath – FV Eschweiler 0:13 SV St. Jöris – FC Eschweiler 1:1 FC Eschweiler – FV Eschweiler 0:0 SV St. Jöris – Spfr. Hehlrath 7:0

Halbfinale Falke Bergrath – FC Eschweiler 3:1 FV Eschweiler – SC Berger Preuß 1:1 (3:4 n. E.).

Finale Falke Bergrath – SC Berger Preuß 3:0 1:0 Cemal Polat (4.), 2:0 Cemal Polat (29.), 3:0 Marvin Meurer (60.)

Damen-Finale: Falke Bergrath – FC Eschweiler 0:6 0:1 Jil Kuhlmann (27.), 0:2 Dana Jansen (28.), 0:3 Dana Jansen (30.), 0:4 Annalena Schumacher (45.+4), 0:5 Lisa Küpper (61.), 0:6 Nadine Pohlen (90.+2)

Torjäger: Adam Hamidi (Falke Bergrath), Deniz Dinc u. Elias Dittrich (bei FV Eschweiler), alle vier Tore.

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