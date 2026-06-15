Wo ist mein Schädel?

Das linke Bein steht auf dem Badewannenrand und verwirrt sucht mein Blick einen Totenschädel.

Die Panthenolsalbe ist gut verteilt auf Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand.

Eigentlich ein No-Go als Herthaner, denn es ist genau der Schädel, der einst die Brust der Fortuna-Düsseldorf-Trikots zierte. Zu jener Zeit waren die Hosen als Brustsponsor für die finanziell in Schieflage geratene Fortuna eingesprungen.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich mir den Schädel tätowieren lassen, den die Toten Hosen als Logo benutzen.

Hätte dieser Totenkopf nicht die Düsseldorfer Brust geziert, hätte das Relegationsspiel 2012 vermutlich nicht so stattgefunden.

Kritisiert mich also gerne dafür, dass ich nun genau dieses Logo auf dem Bein habe.

Vorerst habe ich ein ganz anderes Problem: Ich will das neue Tattoo eincremen, finde es aber nicht.

Dann fällt es mir wie Schuppen vom Haupthaar:

Der Schädel wurde aufs andere Bein gestochen ...

Bevor jetzt jemand kommt, von wegen ich sei zu stark tätowiert, wenn ich neue Motive nicht wiederfinde – ich bin einfach ein bisschen durch den Wind.

Gestern hatte ich meinen Rücktritt als Medien-Fuzzi und Fotograf der Ama Zwee verkündet und das nagt doch mehr an mir, als ich dachte.

Zumal die Gründe für die Entscheidung an manchen Stellen etwas verkannt werden.

Wenigstens scheint meine Arbeit aber gut gewesen zu sein, denn die ersten beiden Angebote flatterten keine zwölf Stunden später bereits ein.

Ich brauche aber erst mal eine Pause und will einfach mal ein bisschen Fußball gucken, ohne eine Linse vor den Augen zu haben.

Und was würde sich da besser anbieten als ein neuer Ground am anderen Ende der Stadt?

Der Köpenicker FC brauchte noch einen Sieg im Spiel gegen Stern Marienfelde, um sich die Relegation für die Berlin-Liga zu sichern. Das versprach ein schönes Spiel und das Stadion Wendenschloßstraße, Heimat des KFC, bildet schon zu lange einen weißen Fleck auf meiner Fußballlandkarte.

Also sattelte ich knapp zwei Stunden vor dem Kick-off mein Auto und brauste los.

Ohne große Probleme erreichte ich Köpenick und das erste Auto mit Union-Rückspiegel-Merch im Fahrzeug hatte auch direkt irgendeinen Heckscheibenaufkleber mit Walhalla auf der Karre.

Klischee wieder bedient. Danke dafür.

Kurz darauf hatte ich mein Auto geparkt und folgte dem Navi zu Fuß weiter.

Es führte mich durch ein großes Neubaugebiet, in dem Blumenbeete fast einen halben Meter tief zwischen den Parkbuchten in den Boden eingelassen waren.

Vor meinem geistigen Auge sah ich diverse betrunkene Teenies, die auf dem Heimweg dort hineinfallen.

Weiß einer, warum man solche Fallen baut?

Bevor ich mich damit weiter befassen konnte, stand ich plötzlich in einer Sackgasse.

Da hier noch vieles gebaut wurde, kam ich so, wie ich wollte, nicht weiter.

Ich musste mir fix einen E-Scooter entsperren und um die Baustelle herumfahren und war so pünktlich am Eingang des Sportplatzes.

Für fünf Euro gab es eine Abriss-Eintrittskarte, die sogar mit dem Heimverein bedruckt war.

Was mir direkt auffiel, war ein Fahrrad im Fahrradständer, das komplett mit Hertha-Stickern zugekleistert war. Außerdem wurde schnell klar, dass einige Balkone der neu gebauten Häuser erstklassige VIP-Logen für den Köpenicker FC abgeben würden.

Für mich ging es direkt zum Catering.

Eine Coke in einem schönen Vereinsbecher und eine leckere Bratwurst für drei Euro gab es zur Verköstigung.

Die Grillware war leider etwas zu dunkel geworden, ansonsten wäre sie unter den Top Fünf meiner Saison 25/26 gelandet.

Dafür ließ der KFC nichts anbrennen und führte zur Pause mit 2:0.

Nach dem Seitenwechsel gab es zuerst das 3:0 und anschließend eine Verletzungspause, weil ein Stern-Spieler am Boden lag.

Das Köpenicker Publikum reagierte mit dem Nachahmen einer Krankenwagen-Sirene per Fantröte ...

Sowas trifft ja genau meinen Humor.

Dann durchwehte ein Hauch von aufkommender Spannung das weite Rund, denn die Gäste hatten auf 3:1 verkürzt.

Das kümmerte die Hausherren aber erstaunlich wenig und im Handumdrehen hatten sie die Drei-Tore-Differenz wieder hergestellt.

Nun waren sie so richtig in Fahrt und siegten am Ende, auch in der Höhe verdient, mit 7:1.

Ich machte mich mit dem Schlusspfiff auf den Rückweg, denn ich hatte ja noch planmäßig eine Stunde bis nach Hause.

Diese Zeit verdoppelte sich allerdings, denn die A100 ist und bleibt Berlins größter Parkplatz. Dazu kam, dass ganz Westend von den Helene-Ultras verstopft wurde, die auf dem Weg zum Olympiastadion waren.

Wenigstens hatte ich einen schönen neuen Ground eingetütet, ein schönes Spiel gesehen und an diesem Abend fand ich auch auf Anhieb das neue Tattoo, um es einzucremen.

Der Kutten König