Wo ist der Löwe? Warum 1860 München das FA-Wappen trägt FA-Wappen als Übergangslösung von Uli Kellner · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Neustart im ungewohnten Outfit und neuem Logo. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 läuft vorerst ohne sein berühmtes Löwen-Wappen auf. Der Verein erklärt den Wechsel zum FA-Logo, Hasan Ismaik kontert umgehend.

Blütenweißes Trikot, auf der Brust das Wappen der Fußballabteilung (FA). Die 23 Jerseys, mit denen die Löwen am Dienstag in Berglern ihr erstes Pflichtspiel nach dem Neuanfang bestritten (5:0 in der ersten Runde des Totopokals), sind schon jetzt begehrte Sammlerstücke. Nach Informationen unserer Zeitung sollen 22 in Kürze versteigert werden, eins wandert ins Vereinsarchiv. Doch nicht jeder ist glücklich darüber, dass ausgerechnet auf diesem historischen Trikot das gewohnte Wappentier fehlt – der berühmte Löwe im Achteck. „Ich finde es schon traurig“, gibt Florian Niederlechner, erster Torschütze der neuen Spielbetriebs-GmbH, offen zu. „Der Löwe gehört halt einfach zu Sechzig.“ Warum also läuft der TSV 1860 in der emotionalsten Phase seit Jahren ohne sein bekanntes und beliebtes Logo auf? Auf diese Frage lieferte der Verein am Mittwochabend eine ausführliche Antwort. Der e.V. vertrete zwar weiterhin „die klare Rechtsauffassung“, dass ihm die uneingeschränkte Nutzung des Löwen im Achteck zustehe. Gleichzeitig wolle man jedoch „keine zusätzlichen rechtlichen Auseinandersetzungen oder Diskussionen“ entfachen. Deshalb setzt die neue Spielbetriebs-GmbH bei kommerziellen Anwendungen – etwa auf den Trikots – vorübergehend auf das historische FA-Wappen.

Ungewohntes Bild: 1860 München ohne den berühmten Löwen Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ ist diese Entscheidung vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. Dem Bericht zufolge will der Verein mögliche Markenrechtsstreitigkeiten mit der vorinsolventen KGaA und der zu Hasan Ismaik gehörenden Merchandising GmbH gar nicht erst provozieren. Aus Vereinskreisen wird die Strategie mit den Worten zusammengefasst: „Es wäre aktuell viel zu stressig.“ Dass die Sorge vor einer juristischen Auseinandersetzung nicht unbegründet ist, zeigt ein weiteres Detail aus dem SZ-Bericht. Demnach liegt der Zeitung ein Schreiben der Kanzlei von Ismaiks Anwalt Peter Gauweiler vor. Darin soll KGaA-Geschäftsführer Manfred Paula aufgefordert werden, gegen angebliche Markenrechtsverletzungen vorzugehen. Konkret geht es unter anderem um das Sondertrikot zum 60. Meisterschaftsjubiläum sowie das neue Vereinstrikot des e.V.