Allgemeines
Wo wird in Hamburg gespielt?
Wo wird in Hamburg gespielt? – Foto: Felix Schlikis

Wo in Hamburg gespielt werden soll & welche Testspiele ausfallen

Die große Übersicht für das Wochenende 16. bis 18. Januar 2026: Diese Testspiele fallen in Hamburg aus - oder sollen stattfinden. Alle Ansetzungen von der Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse.

Der Hamburger Amateurfußball startet mit zahlreichen Testspielen in das Wochenende. Allerdings sorgen Winterbedingungen erneut für viele Absetzungen und Ausfälle. FuPa gibt den kompletten Überblick über alle angesetzten Partien von Freitag bis Sonntag - 16. Januar bis 18. Januar 2026 von der Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 16. Januar 2026

  • 19.15 Uhr: Egenbüttel 2.Nienstedten 2.
  • 19.30 Uhr: Vorw. Wacker 1.SV Drochtersen/Assel (Ausfall)
  • 19.30 Uhr: Paloma 2.Altona 93 2.
  • 19.30 Uhr: Poppenbüttel 1.Lemsahl 1. (Absetzung)
  • 19.30 Uhr: Harburger TB 1.Vorw. Wacker 1.A (J1) (Ausfall)
  • 19.30 Uhr: Urania 1.FC Gregs 1. (Absetzung)
  • 19.30 Uhr: Wandsetal 1.SC FU 1. (Absetzung)
  • 19.30 Uhr: TuS Osdorf 2.Hansa 11 1. (Absetzung)
  • 19.30 Uhr: SC Hamm 1.DSC Hanseat 2. (Ausfall)
  • 19.30 Uhr: SC Pinneberg 1.Rellinger FC 1.
  • 19.30 Uhr: DSC Hanseat 3.Altona 93 3. (Absetzung)
  • 19.45 Uhr: Eimsbüttel 1.Sasel 1.
  • 20 Uhr: Rahlstedt 1.Paloma 1.
  • 20 Uhr: St. Pauli IIIBU 2.
  • 20 Uhr: Eintracht Norderstedt 2.DSC Hanseat 1. (Absetzung)
  • 20 Uhr: SC Wentorf 1.Lohbrügge 1. (Absetzung)
  • 20 Uhr: Lieth 1.Hetlingen 1.
  • 20 Uhr: Reinbek 1.Aumühle 1. (Ausfall)
  • 20 Uhr: Hansa 11 1.TuS Osdorf 2. (Absetzung)
  • 20 Uhr: Willighusen 1.Dassendorf 2.
  • 20 Uhr: Rissen 2.Holm 1. (Ausfall)

Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 17. Januar 2026

  • 10 Uhr: Rugenbergen 1.GW Eimsbüttel 1.
  • 10 Uhr: Aumühle 2.Trainingslager Aumühle 2 (bis 16 Uhr)
  • 10.45 Uhr: Wellingsbüttel 1.Wellingsbüttel 2.
  • 10.45 Uhr: Alstertal-Langenhorn 3.Alstertal-Langenhorn 1.A (A1)
  • 11 Uhr: Hansa 11 2.Störtebeker SV 1. (Absetzung)
  • 11 Uhr: HFC Falke 2.HFC Falke 1 Ü32 (Ausfall)
  • 11.30 Uhr: Nienstedten 1.Paloma 2. (Absetzung)
  • 11.30 Uhr: Niendorf 3.Süderelbe 2. (Absetzung)
  • 12 Uhr: HSV IVTSV Neustadt II
  • 12.30 Uhr: Sasel 1.Rahlstedt 1. (Absetzung)
  • 12.30 Uhr: HFC Falke 1.TuS Holstein 1. (Absetzung)
  • 12.45 Uhr: Börnsen 2.Dassendorf 1.A (A1)
  • 13 Uhr: Teutonia 05 1.Harksheide 1. (Absetzung)
  • 13 Uhr: Rantzau 1.Kummerfeld 1.
  • 13 Uhr: Victoria 1.Voran Ohe 1.
  • 13 Uhr: Dassendorf 1.FC St. Pauli II (Absetzung)
  • 13 Uhr: St. Pauli VISG Wattenscheid II (Absetzung)
  • 13 Uhr: Eintracht Lokstedt 2.HEBC 3. (Ausfall)
  • 13.30 Uhr: ASV Bergedorf 85 1.Billstedt-Horn 1.
  • 14 Uhr: Süderelbe 1.Nikola Tesla 1. (Absetzung)
  • 14 Uhr: Eimsbüttel 2.Bramfeld 1.
  • 14 Uhr: Paloma 1.FC Türkiye 1.
  • 14 Uhr: BU 1.FC Mecklenburg Schwerin
  • 14 Uhr: Curslack-Neuengamme 1.Oststeinbek 1.
  • 14 Uhr: Meiendorf 1.Condor 1.
  • 14 Uhr: Atlantik 97 1.Lüneburger SV
  • 14 Uhr: VfL 93 2.Ratzeburger SV II (Absetzung)
  • 14 Uhr: Viktoria Harburg 1.Dersimspor 2.
  • 14 Uhr: Hoisbüttel 1.Hoisi Budenzauber 2026
  • 15 Uhr: Condor 2.Lohkamp 1. (Absetzung)
  • 15 Uhr: HFC Falke 2.Hörnerkirchen 2. (Absetzung)
  • 15 Uhr: Sternschanze 2.Blankenese 1. (Absetzung)
  • 15 Uhr: Lauenburg 1.SV Bor. Möhnsen
  • 15 Uhr: Rugenbergen 2.Haseldorf 1.
  • 15.45 Uhr: Escheburg 1.Altengamme 1. (Absetzung)
  • 16 Uhr: Altengamme 3.ASV Bergedorf 85 2. (Absetzung)
  • 16 Uhr: Altengamme 3.HSV V
  • 17 Uhr: Aumühle 2.MSV Hamburg 4.
  • 19.30 Uhr: FSV Geesthacht 2.Aumühle 4.

Die Testspiele in Hamburg am Sonntag, 18. Januar 2026

  • 10 Uhr: Sasel 3.Blankenese 2.
  • 10 Uhr: Teutonia 10 2.Paloma 4. (Ausfall)
  • 10.30 Uhr: Hamwarde 1.Altengamme 2. (Absetzung / Ausfall)
  • 10.45 Uhr: Eilbek 1.Victoria 2. (Absetzung)
  • 11 Uhr: Concordia 1.HT 16 1. (Absetzung)
  • 11 Uhr: TuS Holstein 1.HFC Falke 1.
  • 11 Uhr: SC Wentorf 1.SC Wentorf 2.
  • 11 Uhr: HafenCity 2.TSG Bergedorf 1. (Nichtantritt beider Teams)
  • 11 Uhr: UH-Adler 3.Störtebeker SV 2.
  • 11 Uhr: Tangstedt 1.Germania 2.
  • 11 Uhr: Wellingsbüttel 2.Eimsbüttel 3.
  • 11 Uhr: Bostelbek 1.Zonguldakspor 1.
  • 11 Uhr: Billstedt-Horn 2.Poppenbüttel 1. (Ausfall)
  • 11 Uhr: Voran Ohe 2.SVNA 3.
  • 11.15 Uhr: Rahlstedt 1.Sasel 1.
  • 11.15 Uhr: BU 4.FC Winterhude 1.
  • 11.15 Uhr: BU 5.Alsterbrüder 4.
  • 11.30 Uhr: Barsbüttel 1.Hamwarde 1.
  • 11.30 Uhr: Alstertal-Langenhorn 1.Croatia 1.
  • 11.30 Uhr: Union Tornesch 2.Appen 1.
  • 11.30 Uhr: Rantzau 2.Hasloh 1.
  • 12 Uhr: Rahlstedt 3.Farmen 1.
  • 12 Uhr: Vorw. Wacker 4.DSC Hanseat 3. (Ausfall)
  • 12 Uhr: Victoria 3.Union 03 1.
  • 12 Uhr: Polonia 1.Hammonia 3.
  • 12 Uhr: Teutonia 10 3.Lohkamp 2. (Ausfall)
  • 12 Uhr: Hörnerkirchen 1.HOA-Cup 2026
  • 12.30 Uhr: West-Eimsbüttel 1.Sperber 1. (Absetzung)
  • 12.30 Uhr: tus BERNE 1.VfL 93 1.
  • 12.45 Uhr: SV Groß Borstel 1.Hamm United 1.
  • 13 Uhr: Buchholz 1.Lüneburger Sport-Klub Hansa
  • 13 Uhr: Nienstedten 1.Paloma 2.
  • 13 Uhr: Eilbek 2.Schwarzenbek 1.
  • 13 Uhr: SVNA 1.Altengamme 1.
  • 13 Uhr: SVNA 2.SC Wentorf 2. (Ausfall)
  • 13 Uhr: SV Wilhelmsburg 3.Stapelfeld 2. (Absetzung)
  • 13 Uhr: Union 03 2.Cosmos Wedel 2. (Ausfall)
  • 13 Uhr: Lorbeer 1.FC Gregs 1.
  • 13 Uhr: Grünhof-Tesperhude 1.Willighusen 2.
  • 13 Uhr: Bramfeld 2.Glashütte 2.
  • 13 Uhr: ASV Hamburg 2.Vorw. Wacker 2.
  • 13 Uhr: Hansa 11 1.St. Pauli IV
  • 13 Uhr: Bergstedt 1.Duvenstedt 1.
  • 13 Uhr: Glinde 2.Bargfelder SV
  • 13 Uhr: Mesopotamien 2.VfL Maschen
  • 13 Uhr: Condor 3.Wandsetal 2.
  • 13.30 Uhr: Bostelbek 2.Viktoria Harburg 2.
  • 13.30 Uhr: Groß Flottbek 1.Roland Wedel 1.
  • 13.30 Uhr: Stapelfeld 1.UH-Adler 1.
  • 14 Uhr: Eintracht Lokstedt 1.HEBC 2.
  • 14 Uhr: Harburger SC 1.Oststeinbek 1. (Absetzung)
  • 14 Uhr: Meiendorf 1.UH-Adler 2.
  • 14 Uhr: Harburger Türk-Sport 1.Buxtehude 1.
  • 14 Uhr: Barsbüttel 2.Börnsen 1.
  • 14 Uhr: Union Tornesch 4.Cosmos Wedel 1.
  • 14 Uhr: FSV Geesthacht 1.Dersimspor 1.
  • 14 Uhr: Teutonia 10 1.Waldenau 1. (Ausfall)
  • 14 Uhr: Nikola Tesla 2.Hellas United 1. (Absetzung)
  • 14.45 Uhr: Alsterbrüder 3.Rugenbergen 3.
  • 15 Uhr: Vorw. Wacker 1.TBS Pinneberg 1.
  • 15 Uhr: Düneberg 1.VfL Breese-Langendorf
  • 15 Uhr: Walddörfer 1.Germania 1. (Absetzung)
  • 15 Uhr: 1. FC Quickborn 1.Union Tornesch 3.
  • 15 Uhr: SV Groß Borstel 2.tus BERNE 2.
  • 15 Uhr: Polonia 3.Polonia 2.
  • 15 Uhr: DSC Hanseat 2.ASV Bergedorf 85 1.
  • 15 Uhr: GW Harburg 1.Harburger TB 2.
  • 15 Uhr: Tonndorf-Lohe 1.Billstedt-Horn 3.
  • 15.15 Uhr: Glinde 1.DSC Hanseat 1.
  • 15.15 Uhr: Eilbek 3.DUWO 08 2.
  • 15.15 Uhr: Paloma 3.SC V. M. 2.
  • 15.30 Uhr: Eintracht Norderstedt 2.VfL Pinneberg 1.
  • 15.30 Uhr: Bergstedt 2.Lorbeer 2.
  • 16.45 Uhr: Eimsbüttel 1.Alsterbrüder 1.
  • 17 Uhr: Teutonia 05 2.BU 2. (Absetzung)

