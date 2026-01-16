Wo in Hamburg gespielt werden soll & welche Testspiele ausfallen

Der Hamburger Amateurfußball startet mit zahlreichen Testspielen in das Wochenende. Allerdings sorgen Winterbedingungen erneut für viele Absetzungen und Ausfälle. FuPa gibt den kompletten Überblick über alle angesetzten Partien von Freitag bis Sonntag - 16. Januar bis 18. Januar 2026 von der Oberliga Hamburg bis zur Kreisklasse.
